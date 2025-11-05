Військові у Мирнограді кажуть, що тепер у них два варіанти, щоб залишитися живими

Українські бійці підтверджують, що критична ситуація не лише у Покровську, а й у місті-супутнику Мирнограді. У цих ключових містах Донбасу тривають запеклі бої і з кожним днем утримувати оборону стає дедалі складніше. Про це пише німецький таблоїд "Bild", розповідаючи про критичну ситуацію під Покровськом та Мирноградом.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

За даними співрозмовників видання із ЗСУ, російські війська посилюють тиск. Військові у Мирнограді та південніше перебувають у ще гіршому становищі, ніж у Покровську, вони фактично оточені.

Журналісти зазначають, що інший військовий, який бере участь в обороні Мирнограду та з яким вони поспілкувалися, підтверджує дуже складну ситуацію у Мирнограді.

"Навіть, якби ми отримали наказ на відхід, ми, мабуть, не вижили б. Швидше за все, ніхто з нас не дістанеться до Родинського живим. Краще залишитися на позиції та дочекатися, коли нас або звільнять, або візьмуть у полон", — зазначив він.

Як зазначають у "Bild", багато хто порівнює ситуацію з Бахмутом, коли президент України, всупереч порадам генералів, довго не давав наказу про відступ.

"Так, ситуація схожа. Ми героїчно захищаємось, заявляємо, що Росія перебуває у гіршому становищі, ніж вона визнає, а потім відступаємо", — сказав у розмові з виданням український дипломат.

