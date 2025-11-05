Військові у Мирнограді кажуть, що тепер у них два варіанти, щоб залишитися живими

Рубрики
Українські бійці підтверджують, що критична ситуація не лише у Покровську, а й у місті-супутнику Мирнограді. У цих ключових містах Донбасу тривають запеклі бої і з кожним днем утримувати оборону стає дедалі складніше. Про це пише німецький таблоїд "Bild", розповідаючи про критичну ситуацію під Покровськом та Мирноградом.
За даними співрозмовників видання із ЗСУ, російські війська посилюють тиск. Військові у Мирнограді та південніше перебувають у ще гіршому становищі, ніж у Покровську, вони фактично оточені.
Журналісти зазначають, що інший військовий, який бере участь в обороні Мирнограду та з яким вони поспілкувалися, підтверджує дуже складну ситуацію у Мирнограді.
Як зазначають у "Bild", багато хто порівнює ситуацію з Бахмутом, коли президент України, всупереч порадам генералів, довго не давав наказу про відступ.
