Украинские бойцы подтверждают, что критическая ситуация не только в Покровске, но и в городе-спутнике Мирнограде. В этих ключевых городах Донбасса продолжаются ожесточённые бои и с каждым днем удерживать оборону становится все сложнее и сложнее. Об этом пишет немецкий таблоид "Bild", рассказывая о критической ситуации под Покровском и Мирноградом.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По данным собеседников издания из ВСУ, российские войска усиливают давление. Военные в Мирнограде и южнее находятся в еще худшем положении, чем в Покровске, они фактически окружены.

Журналисты отмечают, что другой военный, который участвует в обороне Мирнограда и с которым они пообщались, подтверждает очень сложную ситуацию в Мирнограде.

"Даже, если бы мы получили приказ на отход, мы, вероятно, не выжили бы. Скорее всего, никто из нас не доберется до Родинского живым. Лучше остаться на позиции и дождаться, когда нас либо освободят, либо возьмут в плен", — отметил он.

Как отмечают в "Bild", многие сравнивают ситуацию с Бахмутом, когда президент Украины, вопреки советам генералов, долго не давал приказ об отступлении.

"Да, ситуация похожая. Мы героически защищаемся, заявляем, что Россия находится в худшем положении, чем она признает, а затем отступаем", — сказал в разговоре с изданием украинский дипломат.

