Військові шоковані: “мир в Україні уже настав, однак це помітили не всі”

Українські захисники шоковані рішеннями влади — нещодавно нардепи збільшили собі виплати на 2026 рік. Також наступного року в Україні збільшать стипендії. Військові іронічно прокоментували зміни.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов іронічно прокоментував ситуацію, зазначивши, що мир в Україні уже наступив — не завтра, не 15 січня настане – вже.

“Ви не помітили? Багато хто не помітив. Президент також не знає ще. Повернувся із переговорів, каже, Путін вимагає Донецьку область без варіантів. Я від себе додам – Херсонська та Запорізька в голові відразу, їх озвучать до підписання. А за пів року чи рік – ще буде щось. Але це ви могли не помітити настання миру, я теж не помітив, що Зеленський не в курсі”, — зазначив військовий.

Захисник України пояснив, що Мінфін уже живе у мирній Україні. І про це вказують наступні факти:

спершу наступного року підвищують фінансування депутатам на виконання їхніх обов'язків, приймальні тощо.

“Військовим показують місце під хвостом у коня. І я навіть не психую – депутатів мало, а нас багато”, — пояснив Сазонов.

сьогодні Мінфін заявляє, що нашим студентам підвищують стипендії — вдвічі.

“З того часу, як студентський квиток став гарантованою альтернативою службі – студентів у нас багато. І стипендії їм вдвічі підвищать. У мене німе в очах питання. А коли підвищать зарплати військовим? Мінфін мовчить і робить непристойні жести”, — пояснив військовий.

Сазонов підсумував, якщо Мінфін упевнений, що Україні дуже потрібні студенти та депутати, а військові вже не дуже, то це означає, що мир уже настав.

