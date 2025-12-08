Військові шоковані: “мир в Україні уже настав, однак це помітили не всі”

Рубрики
Українські захисники шоковані рішеннями влади — нещодавно нардепи збільшили собі виплати на 2026 рік. Також наступного року в Україні збільшать стипендії. Військові іронічно прокоментували зміни.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов іронічно прокоментував ситуацію, зазначивши, що мир в Україні уже наступив — не завтра, не 15 січня настане – вже.
Захисник України пояснив, що Мінфін уже живе у мирній Україні. І про це вказують наступні факти:
спершу наступного року підвищують фінансування депутатам на виконання їхніх обов'язків, приймальні тощо.
сьогодні Мінфін заявляє, що нашим студентам підвищують стипендії — вдвічі.
Сазонов підсумував, якщо Мінфін упевнений, що Україні дуже потрібні студенти та депутати, а військові вже не дуже, то це означає, що мир уже настав.
