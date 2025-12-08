Военные шокированы: "мир в Украине уже наступил, однако это заметили не все"

Украинские защитники в шоке от решений властей — недавно нардепы увеличили себе выплаты на 2026 год. Также в следующем году в Украине увеличат стипендии. Военные иронически прокомментировали перемены.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов иронически прокомментировал ситуацию, отметив, что мир в Украине уже наступил – не завтра, не 15 января наступит – уже.

"Вы не заметили? Многие не заметил. Президент также не знает еще. Вернулся с переговоров, говорит, Путин требует Донецкую область без вариантов. Я от себя добавлю — Херсонская и Запорожская в голове сразу, их озвучат до подписания. А через полгода или год – еще будет что-то. Но это вы могли не заметить пришествие мира, я тоже не заметил, что Зеленский не в курсе”, — отметил военный.

Защитник Украины объяснил, что Минфин уже живет в мирной Украине. И об этом указывают следующие факты:

сначала в следующем году повышают финансирование депутатам во исполнение их обязанностей, приемной и т.д.

"Военным показывают место под хвостом у лошади. И я даже не психую — депутатов мало, а нас много", — объяснил Сазонов.

сегодня Минфин заявляет, что нашим студентам повышают стипендии – вдвое.

"С тех пор как студенческий билет стал гарантированной альтернативой службе — студентов у нас много. И стипендии им вдвое повысят. У меня нет в глазах вопроса. А когда повысят зарплаты военным? Минфин молчит и делает непристойные жесты", — объяснил военный.

Сазонов подытожил, если Минфин уверен, что Украине очень нужны студенты и депутаты, а военные уже не очень, то это значит, что мир уже наступил.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой приказ дал Путин в отношении беженцев из Украины.



