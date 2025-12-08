Военные шокированы: "мир в Украине уже наступил, однако это заметили не все"

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Украинские защитники в шоке от решений властей — недавно нардепы увеличили себе выплаты на 2026 год. Также в следующем году в Украине увеличат стипендии. Военные иронически прокомментировали перемены.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов иронически прокомментировал ситуацию, отметив, что мир в Украине уже наступил – не завтра, не 15 января наступит – уже.
Защитник Украины объяснил, что Минфин уже живет в мирной Украине. И об этом указывают следующие факты:
сначала в следующем году повышают финансирование депутатам во исполнение их обязанностей, приемной и т.д.
сегодня Минфин заявляет, что нашим студентам повышают стипендии – вдвое.
Сазонов подытожил, если Минфин уверен, что Украине очень нужны студенты и депутаты, а военные уже не очень, то это значит, что мир уже наступил.
