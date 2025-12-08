Десятки біженців з окупованих територій України ризикують опинитися взимку просто на вулиці. Неподалік від російського Липецька десятки біженців із тимчасово окупованих територій України примусово виселяють з санаторію, який був їхнім пунктом тимчасового перебування.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що людям сказали протягом місяця “повернутися, звідки прибули”. Однак для багатьох це неможливо, повертатися їм просто нікуди — їхні домівки знищені бойовими діями. Росія не шкодує нікого — серед тих, кого змушують виселитися, — родини з дітьми, люди похилого віку, одинокі матері, люди з інвалідністю. Частина з біженців не має навіть документів. Загалом у пункті понад 200 осіб.

“Це ті самі люди, яким російська пропаганда роками розповідала, як “Росія прийде і врятує” їх, що “життя стане кращим”. Але реальність геть інакша: Росія знищила домівки цих людей, потім вивезла їх за сотні кілометрів, а тепер держава-окупант цинічно виганяє їх на вулицю посеред зими”, — пояснили у Центрі протидії дезінформації.

Аналітики ЦПД підкреслили, що це дуже показовий випадок для розуміння, що насправді означає міф Путіна про “порятунок російськомовного населення в Україні”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що ситуація в Росії стрімко погіршується — рівень тяжкої кримінальної злочинності за роки повномасштабної війни, яку РФ веде проти України, значно зріс.

У Центрі протидії корупції навели дані МВС РФ, зазначається, що за перші 10 місяців 2025 року організовані злочинні групи скоїли 44 тисячі тяжких злочинів. Цей показник на 33,6% вищий, ніж минулого року.



