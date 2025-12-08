Війна проти України веде Росію до катастрофи: до чого призвело рішення Кремля

Ситуація в Росії стрімко погіршується — рівень тяжкої кримінальної злочинності за роки повномасштабної війни, яку РФ веде проти України, значно зріс.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії корупції навели дані МВС РФ, зазначається, що за перші 10 місяців 2025 року організовані злочинні групи скоїли 44 тисячі тяжких злочинів. Цей показник на 33,6% вищий, ніж минулого року.

Тенденцію підтверджує і судова статистика. Аналітики ЦПД зауважили, що за три роки війни кількість засуджених за організацію злочинної групи зросла майже в чотири рази, а кількість тих, хто брав участь у таких структурах, — удвічі.

“Головна причина — повернення з фронту тих, для кого війна стала способом уникнути покарання. Кремль перетворив війну на соціальний ліфт для злочинців: підписання контракту з Міноборони дозволяє “обнулити” попередні вироки або уникнути відповідальності на стадії слідства. Повернувшись у цивільне життя, вони більше не бояться порушувати закон, бо добре знають — держава пробачить все, варто лише підписати контракт на військову службу”, — пояснили в ЦПД.

Аналітики Центру зауважили, що війна проти України, розвʼязана Путіним, підриває суспільство зсередини.

“Нормалізація насильства і демонстративне “прощення” тяжких злочинів роблять РФ все небезпечнішою навіть для її власних громадян”, — підсумували у Центрі.

