Війна проти України веде Росію до катастрофи: до чого призвело рішення Кремля
commentss НОВИНИ Всі новини

Війна проти України веде Росію до катастрофи: до чого призвело рішення Кремля

Кремль перетворив війну на соціальний ліфт для злочинців - як це вплинуло на ситуацію у РФ

8 грудня 2025, 12:59
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Ситуація в Росії стрімко погіршується — рівень тяжкої кримінальної злочинності за роки повномасштабної війни, яку РФ веде проти України, значно зріс. 

Війна проти України веде Росію до катастрофи: до чого призвело рішення Кремля

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії корупції навели дані МВС РФ, зазначається, що за перші 10 місяців 2025 року організовані злочинні групи скоїли 44 тисячі тяжких злочинів. Цей показник на 33,6% вищий, ніж минулого року.

Тенденцію підтверджує і судова статистика. Аналітики ЦПД зауважили, що за три роки війни кількість засуджених за організацію злочинної групи зросла майже в чотири рази, а кількість тих, хто брав участь у таких структурах, — удвічі.

“Головна причина — повернення з фронту тих, для кого війна стала способом уникнути покарання. Кремль перетворив війну на соціальний ліфт для злочинців: підписання контракту з Міноборони дозволяє “обнулити” попередні вироки або уникнути відповідальності на стадії слідства. Повернувшись у цивільне життя, вони більше не бояться порушувати закон, бо добре знають — держава пробачить все, варто лише підписати контракт на військову службу”, — пояснили в ЦПД.

Аналітики Центру зауважили, що війна проти України, розвʼязана Путіним, підриває суспільство зсередини. 

“Нормалізація насильства і демонстративне “прощення” тяжких злочинів роблять РФ все небезпечнішою навіть для її власних громадян”, — підсумували у Центрі. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російський лідер Володимир Путін у 2026 році має намір продовжувати війну. Про це свідчить федеральний бюджет на 2026 рік, підписаний російським лідером. Бюджет на наступний рік містить рекордний рівень видатків на армію та силовий блок.



Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid025P3aangGgDk9KEA8NgcPK4Fa6AV1RnFbsQzpft8ZzHRnQXmpcQmbPNhfTj5QHK8Cl
