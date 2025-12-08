Війна проти України веде Росію до катастрофи: до чого призвело рішення Кремля

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Ситуація в Росії стрімко погіршується — рівень тяжкої кримінальної злочинності за роки повномасштабної війни, яку РФ веде проти України, значно зріс.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
У Центрі протидії корупції навели дані МВС РФ, зазначається, що за перші 10 місяців 2025 року організовані злочинні групи скоїли 44 тисячі тяжких злочинів. Цей показник на 33,6% вищий, ніж минулого року.
Тенденцію підтверджує і судова статистика. Аналітики ЦПД зауважили, що за три роки війни кількість засуджених за організацію злочинної групи зросла майже в чотири рази, а кількість тих, хто брав участь у таких структурах, — удвічі.
Аналітики Центру зауважили, що війна проти України, розвʼязана Путіним, підриває суспільство зсередини.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російський лідер Володимир Путін у 2026 році має намір продовжувати війну. Про це свідчить федеральний бюджет на 2026 рік, підписаний російським лідером. Бюджет на наступний рік містить рекордний рівень видатків на армію та силовий блок.