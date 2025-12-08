Война против Украины ведет Россию к катастрофе: к чему привело решение Кремля

Ситуация в России стремительно ухудшается – уровень тяжкой криминальной преступности за годы полномасштабной войны, которую РФ ведет против Украины, значительно возрос.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия коррупции привели данные МВД РФ, отмечается, что за первые 10 месяцев 2025 года организованные преступные группы совершили 44 тысячи тяжких преступлений. Этот показатель на 33,6% выше, чем в прошлом году.

Тенденцию подтверждает и судебная статистика. Аналитики ЦПД отметили, что за три года войны количество осужденных за организацию преступной группы возросло почти в четыре раза, а количество участвовавших в таких структурах — вдвое.

"Главная причина — возвращение с фронта тех, для кого война стала способом избежать наказания. Кремль превратил войну в социальный лифт для преступников: подписание контракта с Минобороны позволяет "обнулить" предыдущие приговоры или избежать ответственности на стадии следствия. Вернувшись в гражданскую жизнь, они больше не боятся нарушать закон, потому что хорошо знают – государство простит все, стоит только подписать контракт на военную службу”, – объяснили в ЦПД.

Аналитики Центра отметили, что война против Украины, развязанная Путиным, подрывает общество изнутри.

"Нормализация насилия и демонстративное "прощение" тяжких преступлений делают РФ все более опасной даже для ее собственных граждан", — подытожили в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российский лидер Владимир Путин в 2026 году намерен продолжать войну. Об этом свидетельствует федеральный бюджет на 2026 год, подписанный российским лидером. Бюджет на следующий год содержит рекордный уровень расходов на армию и силовой блок.