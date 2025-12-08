Война против Украины ведет Россию к катастрофе: к чему привело решение Кремля

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Ситуация в России стремительно ухудшается – уровень тяжкой криминальной преступности за годы полномасштабной войны, которую РФ ведет против Украины, значительно возрос.
В Центре противодействия коррупции привели данные МВД РФ, отмечается, что за первые 10 месяцев 2025 года организованные преступные группы совершили 44 тысячи тяжких преступлений. Этот показатель на 33,6% выше, чем в прошлом году.
Тенденцию подтверждает и судебная статистика. Аналитики ЦПД отметили, что за три года войны количество осужденных за организацию преступной группы возросло почти в четыре раза, а количество участвовавших в таких структурах — вдвое.
Аналитики Центра отметили, что война против Украины, развязанная Путиным, подрывает общество изнутри.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что российский лидер Владимир Путин в 2026 году намерен продолжать войну. Об этом свидетельствует федеральный бюджет на 2026 год, подписанный российским лидером. Бюджет на следующий год содержит рекордный уровень расходов на армию и силовой блок.