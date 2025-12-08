logo

BTC/USD

92126

ETH/USD

3160.33

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Война против Украины ведет Россию к катастрофе: к чему привело решение Кремля
commentss НОВОСТИ Все новости

Война против Украины ведет Россию к катастрофе: к чему привело решение Кремля

Кремль превратил войну в социальный лифт для преступников - как это повлияло на ситуацию в РФ

8 декабря 2025, 12:59
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Ситуация в России стремительно ухудшается – уровень тяжкой криминальной преступности за годы полномасштабной войны, которую РФ ведет против Украины, значительно возрос.

Война против Украины ведет Россию к катастрофе: к чему привело решение Кремля

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия коррупции привели данные МВД РФ, отмечается, что за первые 10 месяцев 2025 года организованные преступные группы совершили 44 тысячи тяжких преступлений. Этот показатель на 33,6% выше, чем в прошлом году.

Тенденцию подтверждает и судебная статистика. Аналитики ЦПД отметили, что за три года войны количество осужденных за организацию преступной группы возросло почти в четыре раза, а количество участвовавших в таких структурах — вдвое.

"Главная причина — возвращение с фронта тех, для кого война стала способом избежать наказания. Кремль превратил войну в социальный лифт для преступников: подписание контракта с Минобороны позволяет "обнулить" предыдущие приговоры или избежать ответственности на стадии следствия. Вернувшись в гражданскую жизнь, они больше не боятся нарушать закон, потому что хорошо знают – государство простит все, стоит только подписать контракт на военную службу”, – объяснили в ЦПД.

Аналитики Центра отметили, что война против Украины, развязанная Путиным, подрывает общество изнутри.

"Нормализация насилия и демонстративное "прощение" тяжких преступлений делают РФ все более опасной даже для ее собственных граждан", — подытожили в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российский лидер Владимир Путин в 2026 году намерен продолжать войну. Об этом свидетельствует федеральный бюджет на 2026 год, подписанный российским лидером. Бюджет на следующий год содержит рекордный уровень расходов на армию и силовой блок.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid025P3aangGgDk9KEA8NgcPK4Fa6AV1RnFbsQzpft8ZzHRnQXmpcQmbPNhfTj5QHK8Cl
Теги:

Новости

Все новости