Десятки беженцев с оккупированных территорий Украины рискуют оказаться зимой прямо на улице. Недалеко от российского Липецка десятки беженцев с временно оккупированных территорий Украины принудительно выселяют из санатория, который являлся их пунктом временного пребывания.
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что людям сказали в течение месяца "вернуться, откуда прибыли". Однако для многих это невозможно, возвращаться им просто некуда – их дома уничтожены боевыми действиями. Россия не жалеет никого — среди тех, кого заставляют выселиться, — семьи с детьми, пожилые люди, одинокие матери, люди с инвалидностью. У части беженцев нет даже документов. Всего в пункте более 200 человек.
Аналитики ЦПД подчеркнули, что это очень показательный случай для понимания, что на самом деле означает миф Путина о "спасении русскоязычного населения в Украине".
