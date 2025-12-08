Десятки беженцев с оккупированных территорий Украины рискуют оказаться зимой прямо на улице. Недалеко от российского Липецка десятки беженцев с временно оккупированных территорий Украины принудительно выселяют из санатория, который являлся их пунктом временного пребывания.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что людям сказали в течение месяца "вернуться, откуда прибыли". Однако для многих это невозможно, возвращаться им просто некуда – их дома уничтожены боевыми действиями. Россия не жалеет никого — среди тех, кого заставляют выселиться, — семьи с детьми, пожилые люди, одинокие матери, люди с инвалидностью. У части беженцев нет даже документов. Всего в пункте более 200 человек.

"Это те же люди, которым российская пропаганда годами рассказывала, как "Россия придет и спасет" их, что "жизнь станет лучше". Но реальность совсем иначе: Россия уничтожила дома этих людей, затем вывезла их за сотни километров, а теперь государство-оккупант цинично выгоняет их на улицу посреди зимы", — пояснили в Центре противодействия дезинформации.

Аналитики ЦПД подчеркнули, что это очень показательный случай для понимания, что на самом деле означает миф Путина о "спасении русскоязычного населения в Украине".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что ситуация в России стремительно ухудшается — уровень тяжкой криминальной преступности за годы полномасштабной войны, которую РФ ведет против Украины, значительно вырос.

В Центре противодействия коррупции привели данные МВД РФ, отмечается, что за первые 10 месяцев 2025 года организованные преступные группы совершили 44 тысячи тяжких преступлений. Этот показатель на 33,6% выше, чем в прошлом году.



