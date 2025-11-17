Військові розкрили який напрямок під загрозою оточення

Рубрики
Старший лейтенант Сил оборони "Алекс" пояснює, що ситуація на Лиманському напрямку залишається однією з найбільш напружених. Саме тут російські війська протягом року послідовно створювали умови для сьогоднішніх просувань. На відміну від ділянок фронту, де ворог діє стрімко та різко, Лиман — це про повільний, але системний тиск, який зараз дає результат.
Лиманський напрямок під загрозою
Окупанти просуваються не за рахунок лобових штурмів, а завдяки тривалому ланцюжку подій: втрата Тернів, вихід росіян у район Серебрянського лісництва, нинішні бої навколо Лимана. Вони свідомо обходять місто з флангів — через Ямпіль і Дробишеве. Саме в районі Дробишевого противник періодично має тактичні успіхи й намагається просунути свої підрозділи в бік Сіверського Донця, щоб створити загрозу оточення українських сил за річкою.
Обстановка ускладнюється: частина українських підрозділів отримує потужний вогневий тиск, однак тримає оборону та завдає втрат противнику. Проте без активних контрдействій ситуація може лише погіршуватися. Теперішній темп російського наступу не є хаотичним — це результат довгої, послідовної роботи ворога, спрямованої на створення умов для нинішнього тиску.