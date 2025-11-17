logo_ukra

BTC/USD

95130

ETH/USD

3131.67

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Військові розкрили який напрямок під загрозою оточення
commentss НОВИНИ Всі новини

Військові розкрили який напрямок під загрозою оточення

Лиманський напрямок: повільний наступ РФ, який формувався цілий рік, перетворюється на загрозу оточення

17 листопада 2025, 03:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Старший лейтенант Сил оборони "Алекс" пояснює, що ситуація на Лиманському напрямку залишається однією з найбільш напружених. Саме тут російські війська протягом року послідовно створювали умови для сьогоднішніх просувань. На відміну від ділянок фронту, де ворог діє стрімко та різко, Лиман — це про повільний, але системний тиск, який зараз дає результат.

Військові розкрили який напрямок під загрозою оточення

Лиманський напрямок під загрозою

Окупанти просуваються не за рахунок лобових штурмів, а завдяки тривалому ланцюжку подій: втрата Тернів, вихід росіян у район Серебрянського лісництва, нинішні бої навколо Лимана. Вони свідомо обходять місто з флангів — через Ямпіль і Дробишеве. Саме в районі Дробишевого противник періодично має тактичні успіхи й намагається просунути свої підрозділи в бік Сіверського Донця, щоб створити загрозу оточення українських сил за річкою.

Обстановка ускладнюється: частина українських підрозділів отримує потужний вогневий тиск, однак тримає оборону та завдає втрат противнику. Проте без активних контрдействій ситуація може лише погіршуватися. Теперішній темп російського наступу не є хаотичним — це результат довгої, послідовної роботи ворога, спрямованої на створення умов для нинішнього тиску.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на окупованій території Донецької області стався масштабний блекаут після удару безпілотників. Про атаку першим почали повідомляти місцеві пабліки, які фіксували гучні вибухи та перебої зі світлом одразу в кількох містах.
Після ударів електропостачання зникло майже на всій окупованій частині регіону. Без світла залишилися великі міста, серед яких Донецьк, Макіївка, Горлівка та Єнакієве. Місцеві також повідомляють про проблеми з мобільним інтернетом і значне падіння якості зв’язку.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/officer_33/6470
Теги:

Новини

Всі новини