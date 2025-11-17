Пекельна атака по окупованій території: масштабний блекаут

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
На окупованій території Донецької області стався масштабний блекаут після удару безпілотників. Про атаку першим почали повідомляти місцеві пабліки, які фіксували гучні вибухи та перебої зі світлом одразу в кількох містах.
Блекаут в ТО Донецькій області
Після ударів електропостачання зникло майже на всій окупованій частині регіону. Без світла залишилися великі міста, серед яких Донецьк, Макіївка, Горлівка та Єнакієве. Місцеві також повідомляють про проблеми з мобільним інтернетом і значне падіння якості зв’язку.
За інформацією українського OSINT-каналу Exilenova+, удар було нанесено по важливому енергетичному об’єкту — електропідстанції "Чайкине" в Макіївці. Саме вона забезпечувала живлення значної частини окупованого Донбасу, що й пояснює масштаб відключень.
Окупаційна влада традиційно не коментує масштаби ураження, проте місцеві жителі викладають у соцмережі фото та відео повної темряви в житлових кварталах. У деяких районах зафіксовано відсутність електрики на підприємствах, у лікарнях та інфраструктурних об’єктах.
Фахівці зазначають, що відновлення живлення може зайняти тривалий час, адже підстанція "Чайкине" є одним із ключових вузлів енергомережі. Уночі окупанти намагалися терміново перерозподілити енергопостачання, але ситуація поки що залишається критичною.