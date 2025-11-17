logo_ukra

Пекельна атака по окупованій території: масштабний блекаут
Пекельна атака по окупованій території: масштабний блекаут

Майже вся окупована частина Донецької області залишилася без світла після атаки дронів

17 листопада 2025, 01:50
Автор:
avatar

Ткачова Марія

На окупованій території Донецької області стався масштабний блекаут після удару безпілотників. Про атаку першим почали повідомляти місцеві пабліки, які фіксували гучні вибухи та перебої зі світлом одразу в кількох містах.

Пекельна атака по окупованій території: масштабний блекаут

Блекаут в ТО Донецькій області

Після ударів електропостачання зникло майже на всій окупованій частині регіону. Без світла залишилися великі міста, серед яких Донецьк, Макіївка, Горлівка та Єнакієве. Місцеві також повідомляють про проблеми з мобільним інтернетом і значне падіння якості зв’язку.

За інформацією українського OSINT-каналу Exilenova+, удар було нанесено по важливому енергетичному об’єкту — електропідстанції "Чайкине" в Макіївці. Саме вона забезпечувала живлення значної частини окупованого Донбасу, що й пояснює масштаб відключень.

Окупаційна влада традиційно не коментує масштаби ураження, проте місцеві жителі викладають у соцмережі фото та відео повної темряви в житлових кварталах. У деяких районах зафіксовано відсутність електрики на підприємствах, у лікарнях та інфраструктурних об’єктах.

Фахівці зазначають, що відновлення живлення може зайняти тривалий час, адже підстанція "Чайкине" є одним із ключових вузлів енергомережі. Уночі окупанти намагалися терміново перерозподілити енергопостачання, але ситуація поки що залишається критичною.

Нагадужмо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що агенти з 110-ї гвардійської мотострілецької бригади фіксують нову проблему в армії РФ: російські оператори дронів все частіше б’ють по своїх же штурмових групах. Це вже стало для них звичайною ситуацією — удари трапляються і вдень, і вночі.



Джерело: https://t.me/dmytrogordon_official/120245
