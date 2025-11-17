Адская атака по оккупированной территории: масштабный блекаут

На оккупированной территории Донецкой области произошел масштабный блекаут после удара беспилотников. Об атаке первым начали сообщать местные паблики, фиксировавшие громкие взрывы и перебои со светом сразу в нескольких городах.

Блекаут в Донецкой области

После ударов электроснабжение исчезло почти по всей оккупированной части региона. Без света остались большие города, среди которых Донецк, Макеевка, Горловка и Енакиево. Местные также сообщают о проблемах с мобильным интернетом и значительном падении качества связи.

По информации украинского OSINT-канала Exilenova, удар был нанесен по важному энергетическому объекту – электроподстанции "Чайкино" в Макеевке. Именно она обеспечивала питание значительной части оккупированного Донбасса, что объясняет масштаб отключений.

Оккупационные власти традиционно не комментируют масштабы поражения, однако местные жители выкладывают в соцсети фото и видео полной тьмы в жилых кварталах. В некоторых районах зафиксировано отсутствие электричества на предприятиях, больницах и инфраструктурных объектах.

Специалисты отмечают, что возобновление питания может занять длительное время, ведь подстанция Чайкино является одним из ключевых узлов энергосети. Ночью оккупанты пытались срочно перераспределить энергоснабжение, но ситуация пока остается критической.

