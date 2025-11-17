Росіяни під Покровськом вбивають один одного

Рубрики
Агенти з 110-ї гвардійської мотострілецької бригади фіксують нову проблему в армії РФ: російські оператори дронів все частіше б’ють по своїх же штурмових групах. Це вже стало для них звичайною ситуацією — удари трапляються і вдень, і вночі.
Під Покровськом росіяни відкривають вогонь один в одного
Під обстріл найчастіше потрапляють штурмовики, які просуваються малими групами. Через відсутність чітких позначок і загальний безлад оператори БПЛА плутають своїх із українськими підрозділами. Причини зрозумілі: поспіх командування, яке вимагає будь-якою ціною взяти Покровськ і Мирноград до кінця місяця, великі втрати, кидання в бій непідготовленого поповнення та провали у взаємодії між підрозділами.
За даними агентів, втрати від такого "дружнього вогню" вже сягають десятків.
На цьому тлі між штурмовиками та операторами дронів зростає відкрита ворожнеча. Фіксують навіть перестрілки, а штурмовики звинувачують бплашників у тому, що ті нібито "працюють на українців". Наступ окупантів під Покровськом уповільнюється.