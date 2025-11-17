logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росіяни під Покровськом вбивають один одного
НОВИНИ

Росіяни під Покровськом вбивають один одного

Агенти «АТЕШ» повідомляють про зростання хаосу та випадки «дружнього вогню» у російських військах під Покровськом

17 листопада 2025, 01:02
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Агенти з 110-ї гвардійської мотострілецької бригади фіксують нову проблему в армії РФ: російські оператори дронів все частіше б’ють по своїх же штурмових групах. Це вже стало для них звичайною ситуацією — удари трапляються і вдень, і вночі.

Росіяни під Покровськом вбивають один одного

Під Покровськом росіяни відкривають вогонь один в одного

Під обстріл найчастіше потрапляють штурмовики, які просуваються малими групами. Через відсутність чітких позначок і загальний безлад оператори БПЛА плутають своїх із українськими підрозділами. Причини зрозумілі: поспіх командування, яке вимагає будь-якою ціною взяти Покровськ і Мирноград до кінця місяця, великі втрати, кидання в бій непідготовленого поповнення та провали у взаємодії між підрозділами.

За даними агентів, втрати від такого "дружнього вогню" вже сягають десятків.

На цьому тлі між штурмовиками та операторами дронів зростає відкрита ворожнеча. Фіксують навіть перестрілки, а штурмовики звинувачують бплашників у тому, що ті нібито "працюють на українців". Наступ окупантів під Покровськом уповільнюється.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на тлі заяв російського керівництва про “оточення Куп’янська” з’явилися докази того, що окупанти насправді вдаються до імітації присутності в місті. За інформацією Угруповання об’єднаних сил, російським підрозділам на околицях дали наказ створювати постановочні відео з російськими прапорами, щоб продемонструвати нібито контроль території.
Росіяни отримують прапори разом із постачанням Російські командири почали вкладати триколори до пакетів з провізією та боєприпасами, які скидають на місто за допомогою безпілотників. Таким чином невеликі групи піхоти мають знімати відео з прапорами на вулицях, де вони перебувають кількома людьми та без реальної можливості закріпитися.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/atesh_ua/8595
