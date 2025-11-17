Россияне под Покровском убивают друг друга

Рубрики
Агенты из 110-й гвардейской мотострелковой бригады фиксируют новую проблему в армии РФ: российские операторы дронов все чаще избивают по своим же штурмовым группам. Это уже стало для них обычной ситуацией — удары случаются и днем и ночью.
Под Покровском россияне открывают огонь по друг другу
Под обстрелы чаще всего попадают штурмовики, которые продвигаются малыми группами. Из-за отсутствия четких отметок и общего беспорядка операторы БПЛА путают своих с украинскими подразделениями. Причины ясны: спешка командования, требующего любой ценой взять Покровск и Мирноград до конца месяца, большие потери, бросание в бой неподготовленного пополнения и провалы во взаимодействии между подразделениями.
По данным агентов, потери от такого "дружественного огня" уже составляют десятки.
На этом фоне между штурмовиками и операторами дронов растет открытая вражда. Фиксируют даже перестрелки, а штурмовики обвиняют бплашников в том, что те якобы работают на украинцев. Наступление окупантов под Покровском замедляется.