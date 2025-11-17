Агенты из 110-й гвардейской мотострелковой бригады фиксируют новую проблему в армии РФ: российские операторы дронов все чаще избивают по своим же штурмовым группам. Это уже стало для них обычной ситуацией — удары случаются и днем и ночью.

Под Покровском россияне открывают огонь по друг другу

Под обстрелы чаще всего попадают штурмовики, которые продвигаются малыми группами. Из-за отсутствия четких отметок и общего беспорядка операторы БПЛА путают своих с украинскими подразделениями. Причины ясны: спешка командования, требующего любой ценой взять Покровск и Мирноград до конца месяца, большие потери, бросание в бой неподготовленного пополнения и провалы во взаимодействии между подразделениями.

По данным агентов, потери от такого "дружественного огня" уже составляют десятки.

На этом фоне между штурмовиками и операторами дронов растет открытая вражда. Фиксируют даже перестрелки, а штурмовики обвиняют бплашников в том, что те якобы работают на украинцев. Наступление окупантов под Покровском замедляется.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на фоне заявлений российского руководства об “окружении Купянска” появились доказательства того, что кафиры на самом деле прибегают к имитации присутствия в городе. По информации Группировки объединенных сил, российским подразделениям в окрестностях дали приказ создавать постановочные видео с российскими флагами, чтобы продемонстрировать якобы контроль территории.

Россияне получают флаги вместе со снабжением Российские командиры начали вкладывать триколоры в пакеты с провизией и боеприпасами, которые сбрасывают на город с помощью беспилотников. Таким образом, небольшие группы пехоты должны снимать видео с флагами на улицах, где они находятся несколькими людьми и без реальной возможности закрепиться.

