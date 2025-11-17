Военные раскрыли какое направление под угрозой окружения

Старший лейтенант Сил обороны "Алекс" объясняет, что ситуация на Лиманском направлении остается одной из самых напряженных. Именно здесь российские войска в течение года последовательно создавали условия для продвижений. В отличие от участков фронта, где враг действует стремительно и резко, Лиман — это медленное, но системное давление, которое сейчас дает результат.

Лиманское направление под угрозой

Оккупанты продвигаются не за счет лобовых штурмов, а благодаря длительной цепочке событий: потеря Тернов, выход россиян в район Серебрянского лесничества, нынешние бои вокруг Лимана. Они сознательно обходят город с флангов через Ямполь и Дробышево. Именно в районе Дробышева противник периодически имеет тактические успехи и пытается продвинуть свои подразделения в сторону Северского Донца, чтобы создать угрозу окружения украинских сил за рекой.

Обстановка усложняется: часть украинских подразделений получает мощное огневое давление, однако держит оборону и наносит урон противнику. Однако без активных контрдействий ситуация может только ухудшаться. Нынешний темп российского наступления не хаотичен — это результат долгой, последовательной работы врага, направленной на создание условий для нынешнего давления.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на оккупированной территории Донецкой области произошел масштабный блекаут после удара беспилотников. Об атаке первым начали сообщать местные паблики, фиксировавшие громкие взрывы и перебои со светом сразу в нескольких городах.

После ударов электроснабжение исчезло почти по всей оккупированной части региона. Без света остались большие города, среди которых Донецк, Макеевка, Горловка и Енакиево. Местные также сообщают о проблемах с мобильным интернетом и значительном падении качества связи.

