“Військові різко критикують рішення Зеленського”: що відомо

Російська пропаганда знову розганяє фейк — нібито військові критикують рішення президента України Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що у TikTok фіксується нова хвиля ШІ-відео від імені українських військових. Вони нібито критикують співпрацю України з міжнародними партнерами у сфері протидії іранським дронам.

“Використовуючи новостворені акаунти, ворог поширює фейк про “300 військових”, яких буцімто відправляють у Перську затоку “захищати інтереси депутатів”. Крім того, лунає заклик повністю зупинити мобілізацію, якщо є можливість відправляти військових за межі країни”, — йдеться у повідомленні.

Аналітики Центру зауважує, що російські пропагандисти швидко адаптуються до міжнародного контексту. Зазначають, що ворог, за допомогою штучного інтелекту, створює маніпулятивні дописи. Мета — намагання залякати суспільство “послабленням обороноздатності” та спровокувати протестні настрої. У Центрі протидії дезінформації наголосили, що у таких відео насправді навмисно спотворюють факти. Пропагандисти генерують емоційний контент, розрахований на маніпуляцію цільовою аудиторією у потрібний момент.

“Як зазначав Президент України Володимир Зеленський, обмін експертизою з партнерами спрямований на те, щоб не допустити розширення війни та посилити спроможності української ППО. Прагнення іранського режиму заблокувати Ормузьку протоку є значним дестабілізаційним фактором із суттєвим збільшенням ціни на енергоносії, що вигідно Росії. Тому така допомога в інтересах України. Крім того, публічно не зазначалася кількість фахівців, які були направлені на Близький Схід”, — підсумували в Центрі.

