“Військові різко критикують рішення Зеленського”: що відомо

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Російська пропаганда знову розганяє фейк — нібито військові критикують рішення президента України Володимира Зеленського.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
У Центрі протидії дезінформації зазначили, що у TikTok фіксується нова хвиля ШІ-відео від імені українських військових. Вони нібито критикують співпрацю України з міжнародними партнерами у сфері протидії іранським дронам.
Аналітики Центру зауважує, що російські пропагандисти швидко адаптуються до міжнародного контексту. Зазначають, що ворог, за допомогою штучного інтелекту, створює маніпулятивні дописи. Мета — намагання залякати суспільство “послабленням обороноздатності” та спровокувати протестні настрої. У Центрі протидії дезінформації наголосили, що у таких відео насправді навмисно спотворюють факти. Пропагандисти генерують емоційний контент, розрахований на маніпуляцію цільовою аудиторією у потрібний момент.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про масштабні зміни, які підготував Кремль.