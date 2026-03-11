"Военные резко критикуют решение Зеленского": что известно

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Российская пропаганда снова разгоняет фейк – якобы военные критикуют решение президента Украины Владимира Зеленского.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации отметили, что в TikTok фиксируется новая волна ИИ-видео от имени украинских военных. Они якобы критикуют сотрудничество Украины с международными партнерами в сфере противодействия иранским дронам.
Аналитики Центра отмечает, что российские пропагандисты быстро адаптируются к международному контексту. Отмечают, что враг с помощью искусственного интеллекта создает манипулятивные сообщения. Цель — попытка запугать общество "ослаблением обороноспособности" и спровоцировать протестные настроения. В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что в таких видео действительно умышленно искажают факты. Пропагандисты генерируют эмоциональный контент, рассчитанный на манипуляцию целевой аудиторией в нужный момент.
