"Военные резко критикуют решение Зеленского": что известно

Российская пропаганда снова разгоняет фейк – якобы военные критикуют решение президента Украины Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации отметили, что в TikTok фиксируется новая волна ИИ-видео от имени украинских военных. Они якобы критикуют сотрудничество Украины с международными партнерами в сфере противодействия иранским дронам.

"Используя вновь аккаунты, враг распространяет фейк о "300 военных", которых якобы отправляют в Персидский залив "защищать интересы депутатов". Кроме того, раздается призыв полностью остановить мобилизацию, если есть возможность отправлять военных за пределы страны", — говорится в сообщении.

Аналитики Центра отмечает, что российские пропагандисты быстро адаптируются к международному контексту. Отмечают, что враг с помощью искусственного интеллекта создает манипулятивные сообщения. Цель — попытка запугать общество "ослаблением обороноспособности" и спровоцировать протестные настроения. В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что в таких видео действительно умышленно искажают факты. Пропагандисты генерируют эмоциональный контент, рассчитанный на манипуляцию целевой аудиторией в нужный момент.

"Как отмечал Президент Украины Владимир Зеленский, обмен экспертизой с партнерами направлен на то, чтобы не допустить расширения войны и усилить возможности украинской ПВО. Стремление иранского режима заблокировать Ормузский пролив является значительным дестабилизационным фактором с существенным увеличением цены на энергоносители, что было выгодно России. Потому такая помощь в интересах Украины. Кроме того, публично не отмечалось количество специалистов, направленных на Ближний Восток”, — подытожили в Центре.

