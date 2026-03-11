logo

Война с Россией "Военные резко критикуют решение Зеленского": что известно
НОВОСТИ

"Военные резко критикуют решение Зеленского": что известно

В сети интернет распространяют манипулятивные видео – якобы критика военных решений Зеленского.

11 марта 2026, 19:56
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Российская пропаганда снова разгоняет фейк – якобы военные критикуют решение президента Украины Владимира Зеленского.

"Военные резко критикуют решение Зеленского": что известно

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации отметили, что в TikTok фиксируется новая волна ИИ-видео от имени украинских военных. Они якобы критикуют сотрудничество Украины с международными партнерами в сфере противодействия иранским дронам.

"Используя вновь аккаунты, враг распространяет фейк о "300 военных", которых якобы отправляют в Персидский залив "защищать интересы депутатов". Кроме того, раздается призыв полностью остановить мобилизацию, если есть возможность отправлять военных за пределы страны", — говорится в сообщении.

Аналитики Центра отмечает, что российские пропагандисты быстро адаптируются к международному контексту. Отмечают, что враг с помощью искусственного интеллекта создает манипулятивные сообщения. Цель — попытка запугать общество "ослаблением обороноспособности" и спровоцировать протестные настроения. В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что в таких видео действительно умышленно искажают факты. Пропагандисты генерируют эмоциональный контент, рассчитанный на манипуляцию целевой аудиторией в нужный момент.

"Как отмечал Президент Украины Владимир Зеленский, обмен экспертизой с партнерами направлен на то, чтобы не допустить расширения войны и усилить возможности украинской ПВО. Стремление иранского режима заблокировать Ормузский пролив является значительным дестабилизационным фактором с существенным увеличением цены на энергоносители, что было выгодно России. Потому такая помощь в интересах Украины. Кроме того, публично не отмечалось количество специалистов, направленных на Ближний Восток”, — подытожили в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал о масштабных изменениях, которые подготовил Кремль.




Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0uJpj6SXQAbVr4ycEBR6GjFfiac7TFbR2khTzzdocZsgDwWuiDmkuG9V97oRXfhnGl
