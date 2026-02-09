Причину не покажуть по телевізору: чого військові проти ідеї експорту українських дронів

Військовий Сил оборони України з позивним Алекс розкритикував ідею масштабного експорту українських дронів за кордон, заявивши, що перед цим держава має навести лад на внутрішньому ринку забезпечення війська.

Військові про експорт українських дронів

За його словами, саме Сили оборони є головним і пріоритетним споживачем безпілотників, однак нині в цій сфері панує системний хаос. Алекс зазначає, що на складах накопичено велику кількість кодифікованих і закуплених дронів сумнівної якості, які потрапили в армію через непрозорі домовленості з Міністерством оборони.

Водночас, за його твердженням, значна частина підрозділів змушена витрачати власні кошти військовослужбовців на розхідники, доопрацювання та комплектуючі, аби довести ці безпілотники до стану, в якому ними взагалі можна користуватися. Якісні та ефективні дрони надходять у вкрай обмежених кількостях, а окремі підрозділи, за його словами, не отримують їх узагалі.

Алекс підкреслює, що така ситуація характерна практично для всіх типів дронів і не обмежується окремими напрямками. Він скептично оцінює перспективу швидких змін, оскільки, за його словами, усунення корупційних схем і "кормушок" наразі не виглядає реалістичним.

На його переконання, першочерговим завданням має стати створення зрозумілої та стабільної системи забезпечення війська, в якій основою будуть 3–4 перевірені та ефективні моделі кожного типу дронів. Лише після цього, зазначає військовий, можна серйозно говорити про експорт українських безпілотників.

Окремо Алекс наголошує на необхідності стандартизації дронів відповідно до реалій війни. За його словами, вимоги до техніки змінюються дуже швидко, і без гнучкої системи адаптації будь-які формальні "вироби за ТУ" втрачають бойову цінність.

