Причину не покажут по телевизору: чего военные против идеи экспорта украинских дронов

Военный Сил обороны Украины с позывным Алекс подверг критике идею масштабного экспорта украинских дронов за границу, заявив, что перед этим государство должно навести порядок на внутреннем рынке обеспечения войска.

Военные про экспорт украинских дронов

По его словам, именно Силы обороны являются главным и приоритетным потребителем беспилотников, однако в настоящее время в этой сфере господствует системный хаос. Алекс отмечает, что на складах накоплено большое количество кодифицированных и закупленных дронов сомнительного качества, попавших в армию из-за непрозрачных договоренностей с Министерством обороны.

В то же время, по его утверждению, значительная часть подразделений вынуждена тратить собственные средства военнослужащих на расходники, доработки и комплектующие для того, чтобы довести эти беспилотники до состояния, в котором ими вообще можно пользоваться. Качественные и эффективные дроны поступают в очень ограниченных количествах, а отдельные подразделения, по его словам, не получают их вообще.

Алекс подчеркивает, что такая ситуация характерна практически для всех типов дронов и не ограничивается отдельными направлениями. Он скептически оценивает перспективу быстрых изменений, поскольку, по его словам, устранение коррупционных схем и кормушек пока не выглядит реалистичным.

По его убеждению, первоочередной задачей должно стать создание понятной и стабильной системы обеспечения войск, в которой основой будут 3-4 проверенные и эффективные модели каждого типа дронов. Только после этого, как отмечает военный, можно серьезно говорить об экспорте украинских беспилотников.

Отдельно Алекс отмечает необходимость стандартизации дронов в соответствии с реалиями войны. По его словам, требования к технике меняются очень быстро, и без гибкой системы адаптации какие-либо формальные "изделия по ТУ" теряют боевую ценность.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в 2026 году Украина планирует открыть десять экспортных центров украинских дронов в странах Европы. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе встречи со студентами и преподавателями Киевского авиационного института.