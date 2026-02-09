logo

Причину не покажут по телевизору: чего военные против идеи экспорта украинских дронов
НОВОСТИ

Причину не покажут по телевизору: чего военные против идеи экспорта украинских дронов

Военный Алекс заявил, что перед экспортом украинских дронов государство должно навести порядок в обеспечении Сил обороны, где сейчас царит хаос и нехватка качественной техники

9 февраля 2026, 02:07
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Военный Сил обороны Украины с позывным Алекс подверг критике идею масштабного экспорта украинских дронов за границу, заявив, что перед этим государство должно навести порядок на внутреннем рынке обеспечения войска.

Причину не покажут по телевизору: чего военные против идеи экспорта украинских дронов

Военные про экспорт украинских дронов

По его словам, именно Силы обороны являются главным и приоритетным потребителем беспилотников, однако в настоящее время в этой сфере господствует системный хаос. Алекс отмечает, что на складах накоплено большое количество кодифицированных и закупленных дронов сомнительного качества, попавших в армию из-за непрозрачных договоренностей с Министерством обороны.

В то же время, по его утверждению, значительная часть подразделений вынуждена тратить собственные средства военнослужащих на расходники, доработки и комплектующие для того, чтобы довести эти беспилотники до состояния, в котором ими вообще можно пользоваться. Качественные и эффективные дроны поступают в очень ограниченных количествах, а отдельные подразделения, по его словам, не получают их вообще.

Алекс подчеркивает, что такая ситуация характерна практически для всех типов дронов и не ограничивается отдельными направлениями. Он скептически оценивает перспективу быстрых изменений, поскольку, по его словам, устранение коррупционных схем и кормушек пока не выглядит реалистичным.

По его убеждению, первоочередной задачей должно стать создание понятной и стабильной системы обеспечения войск, в которой основой будут 3-4 проверенные и эффективные модели каждого типа дронов. Только после этого, как отмечает военный, можно серьезно говорить об экспорте украинских беспилотников.

Отдельно Алекс отмечает необходимость стандартизации дронов в соответствии с реалиями войны. По его словам, требования к технике меняются очень быстро, и без гибкой системы адаптации какие-либо формальные "изделия по ТУ" теряют боевую ценность.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в 2026 году Украина планирует открыть десять экспортных центров украинских дронов в странах Европы. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе встречи со студентами и преподавателями Киевского авиационного института.



Источник: https://t.me/officer_33/6684
