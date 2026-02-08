Зеленський анонсував шокуюче: нові центри виготовлення дронів

У 2026 році Україна планує відкрити десять експортних центрів українських дронів у країнах Європи. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі зі студентами та викладачами Київського авіаційного інституту.

Нові центри виготовлення дронів для України в Європі

За словами глави держави, сьогодні в Україні працює близько 450 компаній-виробників безпілотників, із яких 40–50 є провідними та формують основу галузі. Саме ці компанії розглядаються як ядро для масштабування виробництва та експорту українських технологій за кордон.

Зеленський також повідомив, що вже в середині лютого планується запуск виробництва українських дронів у Німеччині. Паралельно в Британії вже функціонують виробничі лінії, де виготовляють безпілотники української розробки.

Окремо президент пояснив логіку ударів Сил оборони України по енергетичній інфраструктурі РФ. За його словами, Україна стоїть перед вибором між ураженням військових об’єктів або джерел фінансування російської війни. Саме енергетичний сектор, наголосив Зеленський, є ключовим джерелом доходів, які Росія спрямовує на нарощування власної військової потуги.

Крім теми оборонної промисловості, президент торкнувся питання розвитку сільських територій. Він зазначив, що держава має створювати умови для повернення людей у села, зокрема через дотації для приватного сектору, відновлення інфраструктури та спеціальні стимули для бізнесу, який готовий працювати в сільській місцевості.

