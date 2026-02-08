logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.05

EUR/UAH

50.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Зеленский анонсировал шокирующее: новые центры изготовления дронов
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский анонсировал шокирующее: новые центры изготовления дронов

Украина в 2026 году планирует открыть 10 экспортных центров дронов в Европе и расширяет производство беспилотников за границей

8 февраля 2026, 21:58
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В 2026 году Украина планирует открыть десять экспортных центров украинских дронов в странах Европы. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе встречи со студентами и преподавателями Киевского авиационного института.

Зеленский анонсировал шокирующее: новые центры изготовления дронов

Новые центры изготовления дронов для Украины в Европе

По словам главы государства, сегодня в Украине работает около 450 компаний-производителей беспилотников, из которых 40-50 являются ведущими и формируют основу отрасли. Именно эти компании рассматриваются как ядро для масштабирования производства и экспорта украинских технологий за границу.

Зеленский также сообщил, что уже в середине февраля планируется запуск производства украинских дронов в Германии. Параллельно в Британии уже функционируют производственные линии, где производят беспилотники украинской разработки.

Отдельно президент объяснил логику ударов Сил обороны Украины по энергетической инфраструктуре РФ. По его словам, Украина стоит перед выбором между поражением военных объектов или источников финансирования российской войны. Именно энергетический сектор, подчеркнул Зеленский, является ключевым источником доходов, направляемых Россией на наращивание собственной военной мощи.

Помимо темы оборонной промышленности президент затронул вопрос развития сельских территорий. Он отметил, что государство должно создавать условия для возвращения людей в села, в частности, через дотации для частного сектора, восстановление инфраструктуры и специальные стимулы для бизнеса, который готов работать в сельской местности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в военный Максим Жорин заявил, что реформы в украинской армии уже проходят, несмотря на распространенное мнение об их медленности. По его словам, ключевая проблема заключается не в отсутствии изменений, а в том, что большинство из них реализуется снизу – на уровне отдельных подразделений – и часто не получает должной поддержки.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://youtu.be/AxVcR8MvKYc?si=ym4tsOd6XcNEkO-P
Теги:

Новости

Все новости