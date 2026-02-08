Зеленский анонсировал шокирующее: новые центры изготовления дронов

В 2026 году Украина планирует открыть десять экспортных центров украинских дронов в странах Европы. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в ходе встречи со студентами и преподавателями Киевского авиационного института.

Новые центры изготовления дронов для Украины в Европе

По словам главы государства, сегодня в Украине работает около 450 компаний-производителей беспилотников, из которых 40-50 являются ведущими и формируют основу отрасли. Именно эти компании рассматриваются как ядро для масштабирования производства и экспорта украинских технологий за границу.

Зеленский также сообщил, что уже в середине февраля планируется запуск производства украинских дронов в Германии. Параллельно в Британии уже функционируют производственные линии, где производят беспилотники украинской разработки.

Отдельно президент объяснил логику ударов Сил обороны Украины по энергетической инфраструктуре РФ. По его словам, Украина стоит перед выбором между поражением военных объектов или источников финансирования российской войны. Именно энергетический сектор, подчеркнул Зеленский, является ключевым источником доходов, направляемых Россией на наращивание собственной военной мощи.

Помимо темы оборонной промышленности президент затронул вопрос развития сельских территорий. Он отметил, что государство должно создавать условия для возвращения людей в села, в частности, через дотации для частного сектора, восстановление инфраструктуры и специальные стимулы для бизнеса, который готов работать в сельской местности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в военный Максим Жорин заявил, что реформы в украинской армии уже проходят, несмотря на распространенное мнение об их медленности. По его словам, ключевая проблема заключается не в отсутствии изменений, а в том, что большинство из них реализуется снизу – на уровне отдельных подразделений – и часто не получает должной поддержки.