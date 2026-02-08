Реформи без пафосу: Максим Жорін розповів, що вже працює в підрозділах ЗСУ

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Військовий Максим Жорін заявив, що реформи в українській армії вже відбуваються, попри поширену думку про їхню повільність. За його словами, ключова проблема полягає не у відсутності змін, а в тому, що більшість із них реалізується знизу — на рівні окремих підрозділів — і часто не отримує належної підтримки.
Максим Жорін про реформи в армії ЗСУ
Жорін наголошує, що ініціативи, які народжуються безпосередньо у військах, не потрібно гальмувати або ігнорувати. Навпаки, держава має створювати умови для їхньої реалізації, розвитку та масштабування. Саме ці практичні рішення вже сьогодні демонструють ефективність на конкретних напрямках.
За його словами, реформи в армії — це не абстрактні або недосяжні процеси. У більшості випадків ідеться про конкретні управлінські, організаційні та тактичні рішення, які вже працюють у різних підрозділах. Масштабування такого досвіду на все військо могло б вирішити значну частину системних проблем.
Водночас Жорін підкреслює, що ситуативні та точкові кроки більше не дають результату. Без глибоких системних змін навіть найкращі оперативні рішення залишаються тимчасовими і не здатні забезпечити стійкий ефект у довгостроковій перспективі.