Реформы без пафоса: Максим Жорин рассказал, что уже работает в подразделениях ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Реформы без пафоса: Максим Жорин рассказал, что уже работает в подразделениях ВСУ

Максим Жорин заявил, что реформы в армии уже продолжаются, но нуждаются в поддержке и масштабировании, а не блокировании со стороны системы

8 февраля 2026, 21:22
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Военный Максим Жорин заявил, что реформы в украинской армии уже проходят, несмотря на распространенное мнение об их медлительности. По его словам, ключевая проблема заключается не в отсутствии изменений, а в том, что большинство из них реализуется снизу – на уровне отдельных подразделений – и часто не получает должной поддержки.

Реформы без пафоса: Максим Жорин рассказал, что уже работает в подразделениях ВСУ

Максим Жорин о реформах в армии ВСУ

Жорин отмечает, что инициативы, рождающиеся непосредственно в войсках, не нужно тормозить или игнорировать. Напротив, государство должно создавать условия для их реализации, развития и масштабирования. Именно эти практические решения уже сегодня демонстрируют эффективность в конкретных направлениях.

По его словам, реформы в армии – это не абстрактные или недостижимые процессы. В большинстве случаев речь идет о конкретных управленческих, организационных и тактических решениях, которые уже работают в разных подразделениях. Масштабирование такого опыта на всю армию могло бы решить значительную часть системных проблем.

В то же время Жорин подчеркивает, что ситуативные и точечные шаги больше не дают результата. Без глубоких системных изменений даже самые лучшие оперативные решения остаются временными и не способны обеспечить устойчивый эффект в долгосрочной перспективе.

Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5973
