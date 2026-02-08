Реформы без пафоса: Максим Жорин рассказал, что уже работает в подразделениях ВСУ

Военный Максим Жорин заявил, что реформы в украинской армии уже проходят, несмотря на распространенное мнение об их медлительности. По его словам, ключевая проблема заключается не в отсутствии изменений, а в том, что большинство из них реализуется снизу – на уровне отдельных подразделений – и часто не получает должной поддержки.

Максим Жорин о реформах в армии ВСУ

Жорин отмечает, что инициативы, рождающиеся непосредственно в войсках, не нужно тормозить или игнорировать. Напротив, государство должно создавать условия для их реализации, развития и масштабирования. Именно эти практические решения уже сегодня демонстрируют эффективность в конкретных направлениях.

По его словам, реформы в армии – это не абстрактные или недостижимые процессы. В большинстве случаев речь идет о конкретных управленческих, организационных и тактических решениях, которые уже работают в разных подразделениях. Масштабирование такого опыта на всю армию могло бы решить значительную часть системных проблем.

В то же время Жорин подчеркивает, что ситуативные и точечные шаги больше не дают результата. Без глубоких системных изменений даже самые лучшие оперативные решения остаются временными и не способны обеспечить устойчивый эффект в долгосрочной перспективе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что правоохранители задержали троих военнослужащих территориального центра комплектования, подозреваемых в причастности к смерти местного жителя. Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

По данным следствия, задержанным инкриминируют умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. Уголовное производство открыто по части второй статьи 121 Уголовного кодекса Украины. Сообщение о смерти 55-летнего мужчины поступило в полицию 7 февраля после полуночи. Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала тяжелая травма головы.

