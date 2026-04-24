Військові прокоментували своє ставлення до мови: чи має значення

Український військовий Володимир Ращук висловив жорстку позицію щодо мовної політики та мобілізації в умовах війни.

Мова для військових України

За його словами, одним із ключових рішень має стати повна загальна мобілізація, а також тотальний перехід на українську мову в усіх сферах життя.

Військовий наголосив, що російська мова, на його думку, використовується Росією як інструмент для маніпуляцій і виправдання агресії проти України.

Він зазначив, що наратив про “захист російськомовних” неодноразово ставав формальним приводом для вторгнення, тому мовне питання залишається частиною війни.

Також Ращук висловив переконання, що використання російського контенту — у спілкуванні, медіа чи культурі — може створювати додаткові ризики та підігравати противнику.

У своєму емоційному виступі військовий додав, що його особисте ставлення до російської мови кардинально змінилося під впливом війни: від сприйняття її як мови культури до повного неприйняття.

Подібні заяви викликають широку дискусію в суспільстві щодо ролі мови, ідентичності та інформаційної безпеки під час війни.



