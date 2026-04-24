Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Військові прокоментували своє ставлення до мови: чи має значення
Військові прокоментували своє ставлення до мови: чи має значення

Український військовий висловився за загальну мобілізацію та повну українізацію, пояснивши це роллю мови у війні

24 квітня 2026, 22:45
Автор:
Ткачова Марія

Український військовий Володимир Ращук висловив жорстку позицію щодо мовної політики та мобілізації в умовах війни.

Військові прокоментували своє ставлення до мови: чи має значення

Мова для військових України

За його словами, одним із ключових рішень має стати повна загальна мобілізація, а також тотальний перехід на українську мову в усіх сферах життя.

Військовий наголосив, що російська мова, на його думку, використовується Росією як інструмент для маніпуляцій і виправдання агресії проти України.

Він зазначив, що наратив про “захист російськомовних” неодноразово ставав формальним приводом для вторгнення, тому мовне питання залишається частиною війни.

Також Ращук висловив переконання, що використання російського контенту — у спілкуванні, медіа чи культурі — може створювати додаткові ризики та підігравати противнику.

У своєму емоційному виступі військовий додав, що його особисте ставлення до російської мови кардинально змінилося під впливом війни: від сприйняття її як мови культури до повного неприйняття.

Подібні заяви викликають широку дискусію в суспільстві щодо ролі мови, ідентичності та інформаційної безпеки під час війни.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у місті Ростов-на-Дону суд виніс вироки українським військовослужбовцям, які перебувають у російському полоні.
Як повідомляє Медиазона, 25-річного військового Віталія Слободенюка та 24-річного Богдана Голованова засудили до 18 років позбавлення волі. Їм інкримінували участь у “терористичному угрупованні” та проходження “навчання тероризму”. Крім того, ще одному військовополоненому — Руслану Колодяжному — збільшили термін ув’язнення до 29 років. За даними російської сторони, його звинувачують у вбивстві цивільних під час бойових дій у Маріуполі.



Джерело: https://www.instagram.com/reel/DWatPQoglsc/?igsh=MW1ianBlb2s2NDV6aA==
