Военные прокомментировали свое отношение к языку: имеет ли значение

Ткачова Марія
Украинский военный Владимир Ращук высказал жесткую позицию по языковой политике и мобилизации в условиях войны.
Язык для военных Украины
По его словам, одним из ключевых решений должна стать полная всеобщая мобилизация, а также тотальный переход на украинский язык во всех сферах жизни.
Военный подчеркнул, что русский язык, по его мнению, используется Россией как инструмент для манипуляций и оправдания агрессии против Украины.
Он отметил, что нарратив о "защите русскоязычных" неоднократно становился формальным поводом для вторжения, поэтому языковой вопрос остается частью войны.
Также Ращук убежден, что использование российского контента — в общении, медиа или культуре — может создавать дополнительные риски и подыгрывать противнику.
В своем эмоциональном выступлении военный добавил, что его личное отношение к русскому языку кардинально изменилось под влиянием войны: от восприятия ее как языка культуры до полного неприятия.
Подобные заявления вызывают широкую дискуссию в обществе о роли языка, идентичности и безопасности во время войны.