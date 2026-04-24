logo

BTC/USD

77641

ETH/USD

2322.16

USD/UAH

44

EUR/UAH

51.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Военные прокомментировали свое отношение к языку: имеет ли значение
commentss НОВОСТИ Все новости

Военные прокомментировали свое отношение к языку: имеет ли значение

Украинский военный высказался за всеобщую мобилизацию и полную украинизацию, объяснив это ролью языка в войне

24 апреля 2026, 22:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Украинский военный Владимир Ращук высказал жесткую позицию по языковой политике и мобилизации в условиях войны.

Язык для военных Украины

По его словам, одним из ключевых решений должна стать полная всеобщая мобилизация, а также тотальный переход на украинский язык во всех сферах жизни.

Военный подчеркнул, что русский язык, по его мнению, используется Россией как инструмент для манипуляций и оправдания агрессии против Украины.

Он отметил, что нарратив о "защите русскоязычных" неоднократно становился формальным поводом для вторжения, поэтому языковой вопрос остается частью войны.

Также Ращук убежден, что использование российского контента — в общении, медиа или культуре — может создавать дополнительные риски и подыгрывать противнику.

В своем эмоциональном выступлении военный добавил, что его личное отношение к русскому языку кардинально изменилось под влиянием войны: от восприятия ее как языка культуры до полного неприятия.

Подобные заявления вызывают широкую дискуссию в обществе о роли языка, идентичности и безопасности во время войны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в городе Ростов-на-Дону суд вынес приговоры находящимся в российском плену украинским военнослужащим.
Как сообщает Медиазона, 25-летний военный Виталий Слободенюк и 24-летний Богдан Голованов приговорены к 18 годам лишения свободы. Им инкриминировали участие в "террористической группировке" и прохождении "обучения терроризма". Кроме того, еще одному военнопленному Руслану Колодяжному увеличили срок заключения до 29 лет. По данным российской стороны, он обвиняется в убийстве гражданских во время боевых действий в Мариуполе.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.instagram.com/reel/DWatPQoglsc/?igsh=MW1ianBlb2s2NDV6aA==
Теги:

Новости

Все новости