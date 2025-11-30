Військові попереджають про нову загрозу: що зробила Росія

Рубрики
Ткачова Марія
Старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс" повідомив, що російські війська дедалі частіше використовують на прифронтових територіях модифіковані ударні БпЛА типу "Шахед". За його словами, ворог застосовує їх не лише як баражуючі боєприпаси, а як повноцінні керовані дрони з можливістю ручного управління на всій дистанції польоту.
Росіяни використовують керовані дрони
Такі апарати фактично виконують роль великого FPV-дрона з бойовою частиною приблизно 90 кілограмів, що суттєво збільшує рівень загрози для українських позицій і цивільної інфраструктури. Оператор може коригувати траєкторію в реальному часі або перехоплювати управління під час заходу на ціль, що робить удари більш точними й важче прогнозованими.
За даними військових, найбільша активність таких дронів фіксується у світлу пору доби, коли оператори мають змогу краще контролювати політ. Це свідчить про те, що Росія адаптує тактику застосування "Шахедів" під нові умови та намагається підвищити ефективність ударів на фронті.