Військові попереджають про нову загрозу: що зробила Росія
Військові попереджають про нову загрозу: що зробила Росія

У Силах оборони заявили, що Росія почала масово застосовувати керовані дрони «Шахед», які працюють як великі FPV-апарати з можливістю ручного наведення

30 листопада 2025, 10:00
Старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс" повідомив, що російські війська дедалі частіше використовують на прифронтових територіях модифіковані ударні БпЛА типу "Шахед". За його словами, ворог застосовує їх не лише як баражуючі боєприпаси, а як повноцінні керовані дрони з можливістю ручного управління на всій дистанції польоту.

Військові попереджають про нову загрозу: що зробила Росія

Росіяни використовують керовані дрони

Такі апарати фактично виконують роль великого FPV-дрона з бойовою частиною приблизно 90 кілограмів, що суттєво збільшує рівень загрози для українських позицій і цивільної інфраструктури. Оператор може коригувати траєкторію в реальному часі або перехоплювати управління під час заходу на ціль, що робить удари більш точними й важче прогнозованими.

За даними військових, найбільша активність таких дронів фіксується у світлу пору доби, коли оператори мають змогу краще контролювати політ. Це свідчить про те, що Росія адаптує тактику застосування "Шахедів" під нові умови та намагається підвищити ефективність ударів на фронті.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Підрозділи 37-ї окремої бригади морської піхоти провели результативну пошуково-ударну операцію в Іванівці та на її південних околицях. Під час зачистки українські морпіхи ліквідували 53 російських військових і взяли 19 окупантів у полон. За повідомленнями Deep State, полонені були передані для подальшого формування обмінного фонду.
Українська сторона забезпечила полоненим належне поводження згідно з міжнародним гуманітарним правом: їм надали їжу, медичну допомогу та дотрималися встановлених процедур, що вигідно контрастує з практиками російських збройних сил.



Джерело: https://t.me/officer_33/6520
