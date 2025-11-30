Військові попереджають про нову загрозу: що зробила Росія

Старший лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс" повідомив, що російські війська дедалі частіше використовують на прифронтових територіях модифіковані ударні БпЛА типу "Шахед". За його словами, ворог застосовує їх не лише як баражуючі боєприпаси, а як повноцінні керовані дрони з можливістю ручного управління на всій дистанції польоту.

Росіяни використовують керовані дрони

Такі апарати фактично виконують роль великого FPV-дрона з бойовою частиною приблизно 90 кілограмів, що суттєво збільшує рівень загрози для українських позицій і цивільної інфраструктури. Оператор може коригувати траєкторію в реальному часі або перехоплювати управління під час заходу на ціль, що робить удари більш точними й важче прогнозованими.

За даними військових, найбільша активність таких дронів фіксується у світлу пору доби, коли оператори мають змогу краще контролювати політ. Це свідчить про те, що Росія адаптує тактику застосування "Шахедів" під нові умови та намагається підвищити ефективність ударів на фронті.

Українська сторона забезпечила полоненим належне поводження згідно з міжнародним гуманітарним правом: їм надали їжу, медичну допомогу та дотрималися встановлених процедур, що вигідно контрастує з практиками російських збройних сил.

