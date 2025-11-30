Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" сообщил, что российские войска все чаще используют на прифронтовых территориях модифицированные ударные БПЛА типа "Шахед". По его словам, враг применяет их не только как баражирующие боеприпасы, а как полноценные управляемые дроны с возможностью ручного управления на всей дистанции полета.

Россияне используют управляемые дроны

Такие аппараты фактически выполняют роль большого FPV-дрона с боевой частью примерно 90 килограммов, что существенно увеличивает уровень угрозы украинским позициям и гражданской инфраструктуре. Оператор может корректировать траекторию в реальном времени или перехватывать управление во время заката на цель, что делает удары более точными и труднее прогнозируемыми.

По данным военных, наибольшая активность таких дронов фиксируется в светлое время суток, когда операторы могут лучше контролировать полет. Это свидетельствует о том, что Россия адаптирует тактику применения Шахедов под новые условия и пытается повысить эффективность ударов на фронте.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Подразделения 37-й отдельной бригады морской пехоты провели результативную поисково-ударную операцию в Ивановке и на ее южных окрестностях. Во время зачистки украинские морпехи ликвидировали 53 российских военных и взяли 19 окупантов в плен. По сообщениям Deep State, пленные были переданы для дальнейшего формирования обменного фонда.

Украинская сторона обеспечила пленным надлежащее обращение согласно международному гуманитарному праву: им предоставили еду, медицинскую помощь и соблюдали установленные процедуры, что выгодно контрастирует с практиками российских вооруженных сил.

