Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Підрозділи 37-ї окремої бригади морської піхоти провели результативну пошуково-ударну операцію в Іванівці та на її південних околицях. Під час зачистки українські морпіхи ліквідували 53 російських військових і взяли 19 окупантів у полон. За повідомленнями Deep State, полонені були передані для подальшого формування обмінного фонду.
ЗСУ зачистили Іванівну від армії рф
Українська сторона забезпечила полоненим належне поводження згідно з міжнародним гуманітарним правом: їм надали їжу, медичну допомогу та дотрималися встановлених процедур, що вигідно контрастує з практиками російських збройних сил.
Серед затриманих виявився окупант, який, імовірно, був мобілізований на тимчасово окупованих територіях. У повідомленні зазначається, що він зачитав "Заповіт" Тараса Шевченка, що стало символічним моментом на тлі бойових дій.
Операція демонструє системну роботу українських морпіхів і чергове просування Сил оборони на напрямку.