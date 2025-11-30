logo_ukra

Блискуча операція морпіхів: солдат РФ зачитав «Заповіт» Тараса Шевченка
commentss НОВИНИ Всі новини

Блискуча операція морпіхів: солдат РФ зачитав «Заповіт» Тараса Шевченка

37-ма окрема бригада морської піхоти провела успішну зачистку Іванівки та південних околиць, завдавши росіянам значних втрат і взявши полонених

30 листопада 2025, 09:30
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Підрозділи 37-ї окремої бригади морської піхоти провели результативну пошуково-ударну операцію в Іванівці та на її південних околицях. Під час зачистки українські морпіхи ліквідували 53 російських військових і взяли 19 окупантів у полон. За повідомленнями Deep State, полонені були передані для подальшого формування обмінного фонду.

Блискуча операція морпіхів: солдат РФ зачитав «Заповіт» Тараса Шевченка

ЗСУ зачистили Іванівну від армії рф

Українська сторона забезпечила полоненим належне поводження згідно з міжнародним гуманітарним правом: їм надали їжу, медичну допомогу та дотрималися встановлених процедур, що вигідно контрастує з практиками російських збройних сил.

Серед затриманих виявився окупант, який, імовірно, був мобілізований на тимчасово окупованих територіях. У повідомленні зазначається, що він зачитав "Заповіт" Тараса Шевченка, що стало символічним моментом на тлі бойових дій.

Операція демонструє системну роботу українських морпіхів і чергове просування Сил оборони на напрямку.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що під час зустрічі Володимира Путіна і прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана виникла несподівана ситуація: угорська перекладачка передавала слова російського лідера з помітними неточностями, що спотворювали сенс його заяв. Інцидент став помітним одразу, оскільки переклад суттєво відрізнявся від змісту оригінальних фраз.

Зокрема, коли Путін заявив, що Росії добре відома виважена позиція Угорщини щодо проблем, пов’язаних з Україною, перекладачка передала це як "я знаю, що міжнародна політика впливає і на вас", що повністю змінило контекст. Водночас початок і завершення зустрічі вона переклала точно, як і під час попередніх перемовин Орбана з Путіним у 2024 році.



Джерело: https://t.me/DeepStateUA/22815
