Скандал у Москві: переклад Орбана й Путіна виявився недостовірним

Ткачова Марія
Під час зустрічі Володимира Путіна і прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана виникла несподівана ситуація: угорська перекладачка передавала слова російського лідера з помітними неточностями, що спотворювали сенс його заяв. Інцидент став помітним одразу, оскільки переклад суттєво відрізнявся від змісту оригінальних фраз.
Неправильний переклад перемовин Орбана з путіним
Зокрема, коли Путін заявив, що Росії добре відома виважена позиція Угорщини щодо проблем, пов’язаних з Україною, перекладачка передала це як "я знаю, що міжнародна політика впливає і на вас", що повністю змінило контекст. Водночас початок і завершення зустрічі вона переклала точно, як і під час попередніх перемовин Орбана з Путіним у 2024 році.
Після події представники партії "Фідес" пояснили неточності технічними причинами — нібито перекладачка погано чула Путіна. Втім, ситуація викликала питання, адже на переговорах такого рівня помилки інтерпретації традиційно вважають критичними.
Зустріч відбулася 28 листопада, коли Орбан прибув до Москви у супроводі проросійських членів уряду. Прем’єр знову озвучив ідею використати Угорщину як майданчик для переговорів щодо України, а Путін заявив, що не заперечує проти такого формату.