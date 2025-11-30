logo_ukra

comment

comment

Скандал у Москві: переклад Орбана й Путіна виявився недостовірним

Під час переговорів Путіна та Орбана угорська перекладачка передавала слова російського диктатора настільки неточно, що вони фактично змінили зміст сказаного

30 листопада 2025, 09:00
Автор:
Ткачова Марія

Під час зустрічі Володимира Путіна і прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана виникла несподівана ситуація: угорська перекладачка передавала слова російського лідера з помітними неточностями, що спотворювали сенс його заяв. Інцидент став помітним одразу, оскільки переклад суттєво відрізнявся від змісту оригінальних фраз.

Скандал у Москві: переклад Орбана й Путіна виявився недостовірним

Неправильний переклад перемовин Орбана з путіним

Зокрема, коли Путін заявив, що Росії добре відома виважена позиція Угорщини щодо проблем, пов’язаних з Україною, перекладачка передала це як "я знаю, що міжнародна політика впливає і на вас", що повністю змінило контекст. Водночас початок і завершення зустрічі вона переклала точно, як і під час попередніх перемовин Орбана з Путіним у 2024 році.

Після події представники партії "Фідес" пояснили неточності технічними причинами — нібито перекладачка погано чула Путіна. Втім, ситуація викликала питання, адже на переговорах такого рівня помилки інтерпретації традиційно вважають критичними.

Зустріч відбулася 28 листопада, коли Орбан прибув до Москви у супроводі проросійських членів уряду. Прем’єр знову озвучив ідею використати Угорщину як майданчик для переговорів щодо України, а Путін заявив, що не заперечує проти такого формату.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Північна Корея ухвалила рішення зробити російську мову обов’язковою для вивчення у школах, починаючи з четвертого класу. Точні строки старту програми не називають, однак у Пхеньяні заявляють, що російська вже є однією з найпопулярніших іноземних мов у країні. Нині її вивчають близько 600 школярів і студентів.



Джерело: https://telex.hu/kulfold/2025/11/28/orban-putyin-moszkva-tolmacs
