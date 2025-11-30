Скандал в Москве: перевод Орбана и Путина оказался недостоверным

Во время встречи Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана возникла неожиданная ситуация: венгерская переводчица передавала слова российского лидера с заметными неточностями, искажающими смысл его заявлений. Инцидент стал заметен сразу, поскольку перевод существенно отличался от содержания оригинальных фраз.

Неправильный перевод переговоров Орбана с Путиным

В частности, когда Путин заявил, что России хорошо известна взвешенная позиция Венгрии по проблемам, связанным с Украиной, переводчица передала это как "я знаю, что международная политика влияет и на вас", что полностью изменило контекст. В то же время начало и завершение встречи она перевела точно, как и во время предварительных переговоров Орбана с Путиным в 2024 году.

После события представители партии "Фидес" объяснили неточности техническими причинами — якобы переводчица плохо слышала Путина. Впрочем, ситуация вызвала вопрос, ведь на переговорах такого уровня ошибки интерпретации традиционно считают критическими.

Встреча прошла 28 ноября, когда Орбан прибыл в Москву в сопровождении пророссийских членов правительства. Премьер снова озвучил идею использовать Венгрию как площадку для переговоров по Украине, а Путин заявил, что не возражает против такого формата.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Северная Корея приняла решение сделать русский язык обязательным для изучения в школах, начиная с четвертого класса. Точные сроки старта программы не называют, однако в Пхеньяне заявляют, что русский уже является одним из самых популярных иностранных языков в стране. В настоящее время ее изучают около 600 школьников и студентов.