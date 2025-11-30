logo_ukra

BTC/USD

90904

ETH/USD

2998.44

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.89

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Яка країна вводить вивчення російської мови обовʼязковим
commentss НОВИНИ Всі новини

Яка країна вводить вивчення російської мови обовʼязковим

КНДР запроваджує обов’язкове вивчення російської мови у школах, що свідчить про подальше посилення союзу між Пхеньяном та Москвою

30 листопада 2025, 01:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Північна Корея ухвалила рішення зробити російську мову обов’язковою для вивчення у школах, починаючи з четвертого класу. Точні строки старту програми не називають, однак у Пхеньяні заявляють, що російська вже є однією з найпопулярніших іноземних мов у країні. Нині її вивчають близько 600 школярів і студентів.

Яка країна вводить вивчення російської мови обовʼязковим

Союз КНДР та Росії

Паралельно понад три тисячі російських школярів вчать корейську як другу або третю іноземну. Представники міжурядової комісії РФ та КНДР підкреслюють, що співпраця двох режимів поширюється на ширші освітні сфери: спільні програми підготовки банкірів, інженерів-енергетиків, медиків і геологів.

Такий освітній курс став продовженням політичного зближення, яке активізувалося після початку повномасштабної російської агресії проти України у 2022 році. Обидві держави перебувають у глибокій міжнародній ізоляції, що штовхає їх до взаємної підтримки в економіці, військовій сфері та дипломатії.

Розвідка повідомляє, що співпраця виходить далеко за межі освіти: Кім Чен Ин до кінця 2025 року планує відправити понад 12 тисяч північнокорейських військових для допомоги російській армії. Це свідчить про формування нової осі авторитарних союзів, де Кремль і Пхеньян нарощують взаємну залежність.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що авторитетне американське видання The Wall Street Journal оприлюднило подробиці кулуарних переговорів, у яких представник Кремля дмитрієв намагався встановити контакт зі спеціальним посланником Дональда Трампа Стивом Виткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером. За даними джерел видання, росіянин пропонував Вашингтону широке економічне партнерство після завершення війни проти України, фактично використовуючи обіцянки майбутніх прибутків як спосіб впливу.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://nypost.com/2025/11/29/world-news/north-korea-makes-russian-a-required-foreign-language-in-schools/
Теги:

Новини

Всі новини