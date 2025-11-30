Північна Корея ухвалила рішення зробити російську мову обов’язковою для вивчення у школах, починаючи з четвертого класу. Точні строки старту програми не називають, однак у Пхеньяні заявляють, що російська вже є однією з найпопулярніших іноземних мов у країні. Нині її вивчають близько 600 школярів і студентів.

Союз КНДР та Росії

Паралельно понад три тисячі російських школярів вчать корейську як другу або третю іноземну. Представники міжурядової комісії РФ та КНДР підкреслюють, що співпраця двох режимів поширюється на ширші освітні сфери: спільні програми підготовки банкірів, інженерів-енергетиків, медиків і геологів.

Такий освітній курс став продовженням політичного зближення, яке активізувалося після початку повномасштабної російської агресії проти України у 2022 році. Обидві держави перебувають у глибокій міжнародній ізоляції, що штовхає їх до взаємної підтримки в економіці, військовій сфері та дипломатії.

Розвідка повідомляє, що співпраця виходить далеко за межі освіти: Кім Чен Ин до кінця 2025 року планує відправити понад 12 тисяч північнокорейських військових для допомоги російській армії. Це свідчить про формування нової осі авторитарних союзів, де Кремль і Пхеньян нарощують взаємну залежність.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що а вторитетне американське видання The Wall Street Journal оприлюднило подробиці кулуарних переговорів, у яких представник Кремля дмитрієв намагався встановити контакт зі спеціальним посланником Дональда Трампа Стивом Виткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером. За даними джерел видання, росіянин пропонував Вашингтону широке економічне партнерство після завершення війни проти України, фактично використовуючи обіцянки майбутніх прибутків як спосіб впливу.