Какая страна вводит изучение русского языка обязательным

Северная Корея приняла решение сделать русский язык обязательным для изучения в школах, начиная с четвертого класса. Точные сроки старта программы не называют, однако в Пхеньяне заявляют, что русский уже является одним из самых популярных иностранных языков в стране. В настоящее время ее изучают около 600 школьников и студентов.

Союз КНДР и России

Параллельно свыше трех тысяч русских школьников учат корейский как второй или третий иностранный. Представители межправительственной комиссии РФ и КНДР подчеркивают, что сотрудничество двух режимов распространяется на более широкие образовательные сферы: совместные программы подготовки банкиров, инженеров-энергетиков, медиков и геологов.

Такой образовательный курс стал продолжением политического сближения, которое активизировалось после начала полномасштабной российской агрессии против Украины в 2022 году. Оба государства находятся в глубокой международной изоляции, что толкает их к взаимной поддержке в экономике, военной сфере и дипломатии.

Разведка сообщает, что сотрудничество выходит за рамки образования: Ким Чен Ын до конца 2025 года планирует отправить более 12 тысяч северокорейских военных для помощи российской армии. Это свидетельствует о формировании новой оси авторитарных союзов, где Кремль и Пхеньян увеличивают взаимную зависимость.

