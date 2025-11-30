logo

Главная Новости Общество Война с Россией Блестящая операция морпехов: солдат РФ зачитал «Завещание» Тараса Шевченко
commentss НОВОСТИ Все новости

Блестящая операция морпехов: солдат РФ зачитал «Завещание» Тараса Шевченко

37-я отдельная бригада морской пехоты провела успешную зачистку Ивановки и южных окрестностей, нанеся россиянам значительные потери и взяв пленных

30 ноября 2025, 09:30
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Подразделения 37-й отдельной бригады морской пехоты провели результативную поисково-ударную операцию в Ивановке и ее южных окрестностях. Во время зачистки украинские морпехи ликвидировали 53 российских военных и взяли 19 окупантов в плен. По сообщениям Deep State, пленные были переданы для дальнейшего формирования обменного фонда.

Блестящая операция морпехов: солдат РФ зачитал «Завещание» Тараса Шевченко

ВСУ зачистили Ивановку от армии рф

Украинская сторона обеспечила пленным надлежащее обращение согласно международному гуманитарному праву: им предоставили еду, медицинскую помощь и соблюдали установленные процедуры, что выгодно контрастирует с практиками российских вооруженных сил.

Среди задержанных оказался оккупант, предположительно мобилизованный на временно оккупированных территориях. В сообщении говорится, что он зачитал "Завещание" Тараса Шевченко, что стало символическим моментом на фоне боевых действий.

Операция демонстрирует системную работу украинских морпехов и очередное продвижение сил обороны на направлении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что во время встречи Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана возникла неожиданная ситуация: венгерская переводчица передавала слова российского лидера с заметными неточностями, искажающими смысл его заявлений. Инцидент стал заметен сразу, поскольку перевод существенно отличался от содержания оригинальных фраз.

В частности, когда Путин заявил, что России хорошо известна взвешенная позиция Венгрии по проблемам, связанным с Украиной, переводчица передала это как "я знаю, что международная политика влияет и на вас", что полностью изменило контекст. В то же время начало и завершение встречи она перевела точно, как и во время предварительных переговоров Орбана с Путиным в 2024 году.



Источник: https://t.me/DeepStateUA/22815
