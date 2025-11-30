Подразделения 37-й отдельной бригады морской пехоты провели результативную поисково-ударную операцию в Ивановке и ее южных окрестностях. Во время зачистки украинские морпехи ликвидировали 53 российских военных и взяли 19 окупантов в плен. По сообщениям Deep State, пленные были переданы для дальнейшего формирования обменного фонда.

ВСУ зачистили Ивановку от армии рф

Украинская сторона обеспечила пленным надлежащее обращение согласно международному гуманитарному праву: им предоставили еду, медицинскую помощь и соблюдали установленные процедуры, что выгодно контрастирует с практиками российских вооруженных сил.

Среди задержанных оказался оккупант, предположительно мобилизованный на временно оккупированных территориях. В сообщении говорится, что он зачитал "Завещание" Тараса Шевченко, что стало символическим моментом на фоне боевых действий.

Операция демонстрирует системную работу украинских морпехов и очередное продвижение сил обороны на направлении.

