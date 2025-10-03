На Заході журналісти припускають, що ЗСУ можуть здійснити якийсь "великий наступ", наприклад, на тимчасово окупований Крим. Українські військові відверто дивуються таким заявам, наголошуючи, що на Заході уявлення не мають, що відбувається на реальному фронті.

Військові обурені: «Як можна зараз говорити про Крим»

Так, військовослужбовець Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін вважає, що сьогодні взагалі немає підстав говорити про великі наступальні операції, тим більше про Крим.

"І з точки зору сил та засобів, і з точки зору морально-психологічного стану суспільства, ми не готові до таких операцій. Треба жити в реальності. Ми вже у 23му шукали місце на кримських пляжах. Сьогоднішній пріоритет наших військ – оборона, яка не дозволить ворогу робити прориви і забирати нові українські міста. Не дозволить заходити в тил, займати наші фортифікації. А потім вже думати про наступи", – підкреслює військовий.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у матеріалі військового аналітика Sky News Майкла Кларка йдеться про те, що до зими Україна може здійснити “якусь велику атаку на Крим”. Це може бути як морське десантування ЗСУ, так і масована атака по Керченському мосту, пише журналіст.

Експерт звернув увагу на глибокі удари українців по Криму. На думку аналітика, вони зараз можуть бути підготовкою до наступу. Навіть атака на Керченський міст, що з'єднує Крим з Росією, може бути не виключеним, додає він. Кларк наголосив на тому, що нещодавно Україна атакувала низку радіолокаційних станцій та об'єктів протиповітряної оборони росіян. Зокрема, в Криму.