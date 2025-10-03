Военные возмущены: «Как можно сейчас говорить о Крыме»

На Западе журналисты предполагают, что ВСУ могут осуществить какое-то "большое наступление", например, на временно оккупированный Крым. Украинские военные откровенно удивляются таким заявлениям, отмечая, что на Западе представления не имеют, что происходит на реальном фронте.

Так, военнослужащий Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин считает, что сегодня вообще нет оснований говорить о больших наступательных операциях, тем более о Крыме.

"И с точки зрения сил и средств, и с точки зрения морально-психологического состояния общества мы не готовы к таким операциям. Надо жить в действительности. Мы уже в 23-м искали место на крымских пляжах. Сегодняшний приоритет наших войск – оборона, которая не позволит врагу совершать прорывы и забирать новые украинские города. Не позволит заходить в тыл, занимать наши фортификации. А потом уже думать о наступлениях", – подчеркивает военный.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в материале военного аналитика Sky News Майкла Кларка говорится, что к зиме Украина может осуществить "какую-то большую атаку на Крым". Это может быть как морское десантирование ВСУ, так и массированная атака по Керченскому мосту, пишет журналист.

Эксперт обратил внимание на глубокие удары украинцев по Крыму. По мнению аналитика, они сейчас могут подготовиться к наступлению. Даже атака на Керченский мост, соединяющий Крым с Россией, может быть не исключена, добавляет он. Кларк отметил, что недавно Украина атаковала ряд радиолокационных станций и объектов противовоздушной обороны россиян. В частности, в Крыму.