logo

BTC/USD

120546

ETH/USD

4475.69

USD/UAH

41.23

EUR/UAH

48.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Военные возмущены: «Как можно сейчас говорить о Крыме»
commentss НОВОСТИ Все новости

Военные возмущены: «Как можно сейчас говорить о Крыме»

Максим Жорин отмечает, что Украине важно обороняться, чтобы не потерять новые города

3 октября 2025, 17:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

На Западе журналисты предполагают, что ВСУ могут осуществить какое-то "большое наступление", например, на временно оккупированный Крым. Украинские военные откровенно удивляются таким заявлениям, отмечая, что на Западе представления не имеют, что происходит на реальном фронте.

Военные возмущены: «Как можно сейчас говорить о Крыме»

Так, военнослужащий Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин считает, что сегодня вообще нет оснований говорить о больших наступательных операциях, тем более о Крыме.

"И с точки зрения сил и средств, и с точки зрения морально-психологического состояния общества мы не готовы к таким операциям. Надо жить в действительности. Мы уже в 23-м искали место на крымских пляжах.

Сегодняшний приоритет наших войск – оборона, которая не позволит врагу совершать прорывы и забирать новые украинские города. Не позволит заходить в тыл, занимать наши фортификации. А потом уже думать о наступлениях", – подчеркивает военный.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в материале военного аналитика Sky News Майкла Кларка говорится, что к зиме Украина может осуществить "какую-то большую атаку на Крым". Это может быть как морское десантирование ВСУ, так и массированная атака по Керченскому мосту, пишет журналист.

Эксперт обратил внимание на глубокие удары украинцев по Крыму. По мнению аналитика, они сейчас могут подготовиться к наступлению. Даже атака на Керченский мост, соединяющий Крым с Россией, может быть не исключена, добавляет он. Кларк отметил, что недавно Украина атаковала ряд радиолокационных станций и объектов противовоздушной обороны россиян. В частности, в Крыму.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости