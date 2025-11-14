logo_ukra

Військові не приховують обурення: Україна провалює підготовку до оборони
Військові не приховують обурення: Україна провалює підготовку до оборони

Росія зможе застосовувати до 1000 дронів під час масованої атаки: військові про прогалини в підготовці до оборони

14 листопада 2025, 18:45
Автор:
Кречмаровская Наталия

Росія збільшує кількість ударних дронів під час масованих атак — неодноразово запускали понад 500 за ніч. Однак це далеко не межа — ворог може застосовувати і до 1000 дронів під час однієї масованої атаки. При цьому Україна, на думку військових, “провалює” підготовку до відбиття таких атак. 

Військові не приховують обурення: Україна провалює підготовку до оборони

Старший лейтенант Сил оборони України позивний “Алекс” розкритикував ситуацію в Україні. За його словами, дрони-перехоплювачі існують ще з середини 2024 року, коли військове командування усвідомило про нереальне домінування противника в контексті повітряних засобів розвідки на глибину в декілька десятків кілометрів; після того, як були уражені полігони, РСЗО HIMARS та ЗРК Patriot. 

“Ще тоді ми отримали такий засіб ураження як зенітні дрони… Нагадайте мені, скільки пройшло часу з моменту, коли окупанти почали закидувати країну сотнями Шахедів щоночі, а коли Мадяр сказав, що цілком можливо очікувати 1000 Шахедів за одну ніч? Часу пройшло багато, але зроблено в цьому напрямку чомусь мало, бо з нинішньою тенденцією ворога до дронових атак, ми мали б вже давно ними працювати на всю котушку. Здавалося б, легка модифікація зенітних дронів, масштабування виробництва і постачання, але… щось йде якось туго”, — зазначив він.

Військовий пояснив, що у такі моменти “зайвий раз усвідомлюєш”, що на “повітряному фронті” відбувається такий же безкінечний безлад та бюрократія як і на звичайному. Просто, за його словами, проаналізувати та відслідкувати це набагато складніше, через специфіку засобів розвідки та протидії повітряним атакам.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про масований удар по Києву ракетами та дронами. 



Джерело: https://t.me/officer_33/6457
