Військові не приховують обурення: Україна провалює підготовку до оборони

Росія збільшує кількість ударних дронів під час масованих атак — неодноразово запускали понад 500 за ніч. Однак це далеко не межа — ворог може застосовувати і до 1000 дронів під час однієї масованої атаки. При цьому Україна, на думку військових, “провалює” підготовку до відбиття таких атак.

Дрон. Ілюстративне фото

Старший лейтенант Сил оборони України позивний “Алекс” розкритикував ситуацію в Україні. За його словами, дрони-перехоплювачі існують ще з середини 2024 року, коли військове командування усвідомило про нереальне домінування противника в контексті повітряних засобів розвідки на глибину в декілька десятків кілометрів; після того, як були уражені полігони, РСЗО HIMARS та ЗРК Patriot.

“Ще тоді ми отримали такий засіб ураження як зенітні дрони… Нагадайте мені, скільки пройшло часу з моменту, коли окупанти почали закидувати країну сотнями Шахедів щоночі, а коли Мадяр сказав, що цілком можливо очікувати 1000 Шахедів за одну ніч? Часу пройшло багато, але зроблено в цьому напрямку чомусь мало, бо з нинішньою тенденцією ворога до дронових атак, ми мали б вже давно ними працювати на всю котушку. Здавалося б, легка модифікація зенітних дронів, масштабування виробництва і постачання, але… щось йде якось туго”, — зазначив він.

Військовий пояснив, що у такі моменти “зайвий раз усвідомлюєш”, що на “повітряному фронті” відбувається такий же безкінечний безлад та бюрократія як і на звичайному. Просто, за його словами, проаналізувати та відслідкувати це набагато складніше, через специфіку засобів розвідки та протидії повітряним атакам.

