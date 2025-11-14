logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Пекельна ніч у Києві: рятувальник прибув на виклик і дізнався, що дрон влучив у його квартиру (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Пекельна ніч у Києві: рятувальник прибув на виклик і дізнався, що дрон влучив у його квартиру (ФОТО)

Рятувальник приїхав на виклик після ворожого влучання і побачив, що горить його квартира

14 листопада 2025, 18:03
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У ніч на 14 листопада Росія завдала масованого удару по Києву — застосували ударні дрони та ракети. Вибухи лунали майже всю ніч — працювала ППО, однак влучань уникнути не вдалося. 

Пекельна ніч у Києві: рятувальник прибув на виклик і дізнався, що дрон влучив у його квартиру (ФОТО)

Обстріл. Ілюстративне фото

У 9 із 10 районів столиці пошкоджені будинки — кияни втратили своє житло. Серед них і рятувальник Сергій Власенко. Він дізнався про влучання у свою квартиру, коли приїхав на виклик — був у цю ніч на чергуванні. 

На фото він стоїть серед руїн своєї квартири, яку цієї ночі знищила Росія. 

Пекельна ніч у Києві: рятувальник прибув на виклик і дізнався, що дрон влучив у його квартиру (ФОТО) - фото 2
Пекельна ніч у Києві: рятувальник прибув на виклик і дізнався, що дрон влучив у його квартиру (ФОТО) - фото 2

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що Сергію — 35 років, з них – 15 років він віддав службі. 

“Начальник караулу, який за цей час бачив і гасив сотні пожеж, рятував людей у найважчих умовах. Цієї ночі Сергій був на чергуванні. Російський безпілотник влетів у будинок, де він проживав із сімʼєю. Квартира, у якій ще вчора вирувало життя, вигоріла вщент”, — йдеться у повідомленні. 

Вдома у Сергія була мама, його дружина з 5-річним сином та 8-місячною донечкою. Вони встигли зреагувати на тривогу – і це врятувало їм життя.

“Коли рятувальники прибули на місце, Сергій побачив, що горить його власна квартира. І продовжив роботу — гасив полумʼя, яке охопило його дім, розбирав понівечені конструкції, аби дістатися кімнати дітей. Це — важке випробування. Але він його витримав, так само як і кожне "бойове" чергування: професійно та чітко”, — повідомили в МВС. 

Міністр Ігор Клименко повідомив, що рятувальнику та його родині відомство надало службове помешкання.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому столичні чиновники зганьбилися після обстрілу Києва.



Джерело: https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/pfbid0ecNbJQJvx1CTyqfNSNcLaADYpmkn9PKVQ6eps3zMqVprbp21W4tCD7sK4N8mRHMtl?rdid=NXOo2uLUEOoq2q84#
