Пекельна ніч у Києві: рятувальник прибув на виклик і дізнався, що дрон влучив у його квартиру (ФОТО)

У ніч на 14 листопада Росія завдала масованого удару по Києву — застосували ударні дрони та ракети. Вибухи лунали майже всю ніч — працювала ППО, однак влучань уникнути не вдалося.

Обстріл. Ілюстративне фото

У 9 із 10 районів столиці пошкоджені будинки — кияни втратили своє житло. Серед них і рятувальник Сергій Власенко. Він дізнався про влучання у свою квартиру, коли приїхав на виклик — був у цю ніч на чергуванні.

На фото він стоїть серед руїн своєї квартири, яку цієї ночі знищила Росія.

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що Сергію — 35 років, з них – 15 років він віддав службі.

“Начальник караулу, який за цей час бачив і гасив сотні пожеж, рятував людей у найважчих умовах. Цієї ночі Сергій був на чергуванні. Російський безпілотник влетів у будинок, де він проживав із сімʼєю. Квартира, у якій ще вчора вирувало життя, вигоріла вщент”, — йдеться у повідомленні.

Вдома у Сергія була мама, його дружина з 5-річним сином та 8-місячною донечкою. Вони встигли зреагувати на тривогу – і це врятувало їм життя.

“Коли рятувальники прибули на місце, Сергій побачив, що горить його власна квартира. І продовжив роботу — гасив полумʼя, яке охопило його дім, розбирав понівечені конструкції, аби дістатися кімнати дітей. Це — важке випробування. Але він його витримав, так само як і кожне "бойове" чергування: професійно та чітко”, — повідомили в МВС.

Міністр Ігор Клименко повідомив, що рятувальнику та його родині відомство надало службове помешкання.

