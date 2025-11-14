Пекельна ніч у Києві: рятувальник прибув на виклик і дізнався, що дрон влучив у його квартиру (ФОТО)

Рубрики
Кречмаровская Наталия
У ніч на 14 листопада Росія завдала масованого удару по Києву — застосували ударні дрони та ракети. Вибухи лунали майже всю ніч — працювала ППО, однак влучань уникнути не вдалося.
Обстріл. Ілюстративне фото
У 9 із 10 районів столиці пошкоджені будинки — кияни втратили своє житло. Серед них і рятувальник Сергій Власенко. Він дізнався про влучання у свою квартиру, коли приїхав на виклик — був у цю ніч на чергуванні.
На фото він стоїть серед руїн своєї квартири, яку цієї ночі знищила Росія.
У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що Сергію — 35 років, з них – 15 років він віддав службі.
Вдома у Сергія була мама, його дружина з 5-річним сином та 8-місячною донечкою. Вони встигли зреагувати на тривогу – і це врятувало їм життя.
Міністр Ігор Клименко повідомив, що рятувальнику та його родині відомство надало службове помешкання.
