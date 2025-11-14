Адская ночь в Киеве: спасатель прибыл на вызов и узнал, что дрон попал в его квартиру (ФОТО)

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В ночь на 14 ноября Россия нанесла массированный удар по Киеву – применили ударные дроны и ракеты. Взрывы звучали почти всю ночь — работала ПВО, однако попадания избежать не удалось.
Обстрел. Иллюстративное фото
В 9 из 10 районов столицы повреждены дома – киевляне потеряли свое жилье. В их числе и спасатель Сергей Власенко. Он узнал о попадании в свою квартиру, когда приехал на вызов – был в эту ночь на дежурстве.
На фото он стоит среди развалин своей квартиры, которую этой ночью уничтожила Россия.
В Министерстве внутренних дел рассказали, что Сергею – 35 лет, из них – 15 лет он отдал службе.
Дома у Сергея была мама, его жена с 5-летним сыном и 8-месячной дочкой. Они успели среагировать на тревогу – и это спасло им жизнь.
Министр Игорь Клименко сообщил, что спасателю и его семье ведомство предоставило служебное помещение.
