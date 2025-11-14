logo

Адская ночь в Киеве: спасатель прибыл на вызов и узнал, что дрон попал в его квартиру (ФОТО)

Спасатель приехал на вызов после вражеского попадания и увидел, что горит его квартира

14 ноября 2025, 18:03
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В ночь на 14 ноября Россия нанесла массированный удар по Киеву – применили ударные дроны и ракеты. Взрывы звучали почти всю ночь — работала ПВО, однако попадания избежать не удалось.

Адская ночь в Киеве: спасатель прибыл на вызов и узнал, что дрон попал в его квартиру (ФОТО)

Обстрел. Иллюстративное фото

В 9 из 10 районов столицы повреждены дома – киевляне потеряли свое жилье. В их числе и спасатель Сергей Власенко. Он узнал о попадании в свою квартиру, когда приехал на вызов – был в эту ночь на дежурстве.

На фото он стоит среди развалин своей квартиры, которую этой ночью уничтожила Россия.

Адская ночь в Киеве: спасатель прибыл на вызов и узнал, что дрон попал в его квартиру (ФОТО) - фото 2
Адская ночь в Киеве: спасатель прибыл на вызов и узнал, что дрон попал в его квартиру (ФОТО) - фото 2

В Министерстве внутренних дел рассказали, что Сергею – 35 лет, из них – 15 лет он отдал службе.

"Начальник караула, который за это время видел и гасил сотни пожаров, спасал людей в самых тяжелых условиях. Этой ночью Сергей был на дежурстве. Российский беспилотник влетел в дом, где он проживал с семьей. Квартира, в которой еще вчера бурлила жизнь, выгорела дотла", — говорится в сообщении.

Дома у Сергея была мама, его жена с 5-летним сыном и 8-месячной дочкой. Они успели среагировать на тревогу – и это спасло им жизнь.

"Когда спасатели прибыли на место, Сергей увидел, что горит его собственная квартира. И продолжил работу — гасил пламя, охватившее его дом, разбирал изуродованные конструкции, чтобы добраться до комнаты детей. Это — тяжелое испытание. Но он его выдержал, равно как и каждое "боевое" дежурство: профессионально и четко”, — сообщили в МВД.

Министр Игорь Клименко сообщил, что спасателю и его семье ведомство предоставило служебное помещение.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему столичные чиновники опозорились после обстрела Киева.



Источник: https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/pfbid0ecNbJQJvx1CTyqfNSNcLaADYpmkn9PKVQ6eps3zMqVprbp21W4tCD7sK4N8mRHMtl?rdid=NXOo2uLUEOoq2q84#
