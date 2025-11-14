Военные не скрывают возмущения: Украина проваливает подготовку к обороне

Россия увеличивает количество ударных дронов во время массированных атак – неоднократно запускали более 500 за ночь. Однако это далеко не предел – враг может применять и до 1000 дронов во время одной массированной атаки. При этом Украина, по мнению военных, "проваливает" подготовку к отражению таких атак.

Дрон. Иллюстративное фото

Старший лейтенант Сил обороны Украины позывной Алекс раскритиковал ситуацию в Украине. По его словам, дроны-перехватчики существуют еще с середины 2024 года, когда военное командование осознало нереальное доминирование противника в контексте воздушных средств разведки на глубину в несколько десятков километров; после того, как были поражены полигоны, РСЗО HIMARS и ЗРК Patriot.

"Еще тогда мы получили такое средство поражения как зенитные дроны… Напомните мне, сколько прошло времени с момента, когда оккупанты начали забрасывать страну сотнями Шахедов каждую ночь, а когда Мадяр сказал, что вполне можно ожидать 1000 Шахедов за одну ночь? Времени прошло много, но сделано в этом направлении почему-то мало, потому что с нынешней тенденцией врага к дроновым атакам, мы должны уже давно ими работать на всю катушку. Казалось бы, легкая модификация зенитных дронов, масштабирование производства и поставок, но… что-то идет как-то туго”, — отметил он.

Военный объяснил, что в такие моменты "лишний раз осознаешь", что на "воздушном фронте" происходит такой же бесконечный беспорядок и бюрократия, как и на обычном. Просто, по его словам, проанализировать и отследить это гораздо сложнее из-за специфики средств разведки и противодействия воздушным атакам.

Напомним: портал "Комментарии" писал о массированном ударе по Киеву ракетами и дронами.