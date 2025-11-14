Военные не скрывают возмущения: Украина проваливает подготовку к обороне

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Россия увеличивает количество ударных дронов во время массированных атак – неоднократно запускали более 500 за ночь. Однако это далеко не предел – враг может применять и до 1000 дронов во время одной массированной атаки. При этом Украина, по мнению военных, "проваливает" подготовку к отражению таких атак.
Дрон. Иллюстративное фото
Старший лейтенант Сил обороны Украины позывной Алекс раскритиковал ситуацию в Украине. По его словам, дроны-перехватчики существуют еще с середины 2024 года, когда военное командование осознало нереальное доминирование противника в контексте воздушных средств разведки на глубину в несколько десятков километров; после того, как были поражены полигоны, РСЗО HIMARS и ЗРК Patriot.
Военный объяснил, что в такие моменты "лишний раз осознаешь", что на "воздушном фронте" происходит такой же бесконечный беспорядок и бюрократия, как и на обычном. Просто, по его словам, проанализировать и отследить это гораздо сложнее из-за специфики средств разведки и противодействия воздушным атакам.
