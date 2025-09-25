Учора окупанти вдарили по одному з навчальних полігонів ЗСУ, унаслідок чого є втрати серед особового складу, повідомляли у Сухопутних військах ЗСУ. Військові обурюються: полігони настільки незахищені, що ворог продовжує їх атакувати, як на долоні.

Військові не приховують обурення: скільки має ще бути ударів по полігонах

Військовий Сил оборони України з позивним "Алекс" наголошує, що необхідні висновки керівництво мало б зробити ще після перших ударів, але все відбувається, як по шаблону.

"Після ударів по навчальному центру на Дніпропетровщині, весною 2025 року, я перестав публікувати якісь пости з обуренням з цього приводу, з закликами щось робити, змінювати, карати відповідальних осіб.

По більшій мірі через те, що після таких подій на четвертий рік війни всі заходи сходяться до банального: спускається на всі командування розпоряга про створення комісій для перевірки укриттів та алгоритмів реагування на сигнали повітряної тривоги, ці комісії приїжджають до військових частин, де зустрічають тимчасову показуху або ці комісії взагалі забивають болт.

Результату від цього – 0", – наголошує військовий.

За словами "Алекса", змінилося лише те, що зараз про це перші повідомляють офіційні сторінки органів військового управління, а не російські пабліки.

"Можливо вони думають, що через це вони будуть менш винні в цих подіях.

Можна змінювати командувачів та інших посадових осіб, але проблема системна і набагато глибша, вона на рівні організаційних ланок від комбригів/керівників навчальних центрів і нижче, тому і підходити до її вирішення потрібно системно.

Чому не прилітає по місцям зосередження тих підрозділів, командирам, яких не пох.. на свій особовий склад і які працюють дійсно на результат?

Чому по місцям розташування азовців, ГУР, ССО і тд не прилітає кожного бл*ть місяця?

Про дронову ППО над полігонами від ворожих крил я взагалі мовчу…", – емоційно висловлюється військовослужбовець.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 24 вересня, ворог завдав комбінованого удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Серед застосованих засобів ураження — дві балістичні ракети “Іскандер”. Про це повідомляють у пресцентрі Сухопутних військ.