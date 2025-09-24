Сьогодні, 24 вересня, ворог завдав комбінованого удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Серед застосованих засобів ураження — дві балістичні ракети “Іскандер”. Про це повідомляють у пресцентрі Сухопутних військ.

Окупанти вдарили балістикою по навчальному підрозділу ЗСУ: є втрати

"Внаслідок точного влучання в укриття, попри вжиті заходи безпеки, на жаль, повністю уникнути втрат серед особового складу не вдалося. На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога.

З метою збереження життя та здоров’я людей триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів надійними укриттями. Крім того, вживаються додаткові заходи безпеки для захисту військовослужбовців під час ракетних та повітряних атак ворога", – зазначають в ЗСУ.

Зазначимо, що за даними Повітряних Сил ЗСУ, сьогодні росіяни атакували Чернігівщину балістикою та дронами, а також Дніпропетровщину та Запоріжжя.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у зоні відповідальності Третього армійського корпусу, у районі н.п. Шандриголове, окупанти розстріляли сім’ю цивільних та захопили неповнолітню дівчинку. Ворог використовує її для прикриття своїх груп та подальшого просування на Лиманському напрямку. Таке відео опублікували бійці Третього АК.

З радіоперехоплень стало відомо: ще до початку штурму н.п. командир РФ з позивним "Балі" віддав наказ на знищення цивільного населення, інструкції діяти швидко і "убивать всех без разбора".