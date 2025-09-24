logo

Оккупанты ударили баллистикой по учебному подразделению ВСУ: есть потери
Оккупанты ударили баллистикой по учебному подразделению ВСУ: есть потери

Россияне атаковали учебный центр ВСУ: есть потери среди личного состава

24 сентября 2025, 15:41
Автор:
Недилько Ксения

Сегодня, 24 сентября, враг нанес комбинированный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Среди применяемых средств поражения — две баллистические ракеты "Искандер". Об этом сообщают в пресс-центре Сухопутных войск.

Оккупанты ударили баллистикой по учебному подразделению ВСУ: есть потери

Оккупанты ударили баллистикой по учебному подразделению ВСУ: есть потери

"В результате точного попадания в укрытие, несмотря на принятые меры безопасности, к сожалению, полностью избежать потерь среди личного состава не удалось. На месте работают экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь.

С целью сохранения жизни и здоровья людей идет постоянная работа по оборудованию учебных центров, полигонов и других военных объектов надежными укрытиями. Кроме того, принимаются дополнительные меры безопасности для защиты военнослужащих во время ракетных и воздушных атак врага", – отмечают в ВСУ.

Отметим, что по данным Воздушных Сил ВСУ сегодня россияне атаковали Черниговщину баллистикой и дронами, а также Днепропетровщину и Запорожье.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в зоне ответственности Третьего армейского корпуса, в районе н.п. Шандриголово, оккупанты расстреляли семью гражданских и захватили несовершеннолетнюю девочку. Враг использует ее для прикрытия своих групп и для дальнейшего продвижения на Лиманском направлении. Такое видео было опубликовано бойцами Третьего АК.

Из радиоперехватов стало известно еще до начала штурма н.п. командир РФ с позывным "Бали" отдал приказ на уничтожение гражданского населения, инструкции действовать быстро и "убивать всех без разбора".



