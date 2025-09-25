logo

BTC/USD

111618

ETH/USD

4016.6

USD/UAH

41.49

EUR/UAH

48.71

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Военные не скрывают возмущения: сколько еще предстоит ударов по полигонам
commentss НОВОСТИ Все новости

Военные не скрывают возмущения: сколько еще предстоит ударов по полигонам

Военные считают, что полигоны должны быть максимально защищены от ударов врага

25 сентября 2025, 17:43
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Вчера оккупанты ударили по одному из учебных полигонов ВСУ, в результате чего есть потери среди личного состава, сообщали в Сухопутных войсках ВСУ. Военные возмущаются: полигоны настолько незащищены, что враг продолжает атаковать их, как на ладони.

Военные не скрывают возмущения: сколько еще предстоит ударов по полигонам

Военные не скрывают возмущения: сколько еще предстоит ударов по полигонам

Военный Сил обороны Украины с позывным "Алекс" отмечает, что необходимые выводы руководство должно было сделать еще после первых ударов, но все происходит, как по шаблону.

"После ударов по учебному центру на Днепропетровщине, весной 2025 года, я перестал публиковать какие-то посты с возмущением по этому поводу, с призывами что-либо делать, менять, наказывать ответственных лиц.

По большей степени из-за того, что после таких событий на четвертый год войны все мероприятия сходятся к банальному: спускается на все распоряжение командования о создании комиссий для проверки укрытий и алгоритмов реагирования на сигналы воздушной тревоги, эти комиссии приезжают в воинские части, где встречают временную показуху или эти комиссии вообще забивают болт.

Результата от этого – 0", – отмечает военный.

По словам "Алекса", изменилось лишь то, что сейчас об этом первые сообщают официальные страницы органов военного управления, а не российские паблики.

"Возможно, они думают, что из-за этого они будут менее виноваты в этих событиях.

Можно менять командующих и других должностных лиц, но проблема системная и гораздо более глубокая, она на уровне организационных звеньев от комбригов/руководителей учебных центров и ниже, поэтому и подходить к ее решению нужно системно.

Почему не прилетает по местам сосредоточения тех подразделений, командирам, которых не пох.. на свой личный состав и работающих действительно на результат?

Почему по местам расположения азовцев, ГУР, ССО и тд не прилетает каждый бл*ть месяц?

О дроновом ПВО над полигонами от вражеских крыльев я вообще молчу…", – эмоционально выражается военнослужащий.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 24 сентября, враг нанес комбинированный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Среди применяемых средств поражения — две баллистические ракеты "Искандер". Об этом сообщают в пресс-центре Сухопутных войск.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости