Вчера оккупанты ударили по одному из учебных полигонов ВСУ, в результате чего есть потери среди личного состава, сообщали в Сухопутных войсках ВСУ. Военные возмущаются: полигоны настолько незащищены, что враг продолжает атаковать их, как на ладони.

Военные не скрывают возмущения: сколько еще предстоит ударов по полигонам

Военный Сил обороны Украины с позывным "Алекс" отмечает, что необходимые выводы руководство должно было сделать еще после первых ударов, но все происходит, как по шаблону.

"После ударов по учебному центру на Днепропетровщине, весной 2025 года, я перестал публиковать какие-то посты с возмущением по этому поводу, с призывами что-либо делать, менять, наказывать ответственных лиц. По большей степени из-за того, что после таких событий на четвертый год войны все мероприятия сходятся к банальному: спускается на все распоряжение командования о создании комиссий для проверки укрытий и алгоритмов реагирования на сигналы воздушной тревоги, эти комиссии приезжают в воинские части, где встречают временную показуху или эти комиссии вообще забивают болт. Результата от этого – 0", – отмечает военный.

По словам "Алекса", изменилось лишь то, что сейчас об этом первые сообщают официальные страницы органов военного управления, а не российские паблики.

"Возможно, они думают, что из-за этого они будут менее виноваты в этих событиях. Можно менять командующих и других должностных лиц, но проблема системная и гораздо более глубокая, она на уровне организационных звеньев от комбригов/руководителей учебных центров и ниже, поэтому и подходить к ее решению нужно системно. Почему не прилетает по местам сосредоточения тех подразделений, командирам, которых не пох.. на свой личный состав и работающих действительно на результат? Почему по местам расположения азовцев, ГУР, ССО и тд не прилетает каждый бл*ть месяц? О дроновом ПВО над полигонами от вражеских крыльев я вообще молчу…", – эмоционально выражается военнослужащий.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 24 сентября, враг нанес комбинированный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Среди применяемых средств поражения — две баллистические ракеты "Искандер". Об этом сообщают в пресс-центре Сухопутных войск.