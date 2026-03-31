Військові не можуть зайти в населений пункт: брак їжі та води

Ткачова Марія
Росіяни не можуть просунутися у Гришиному на Донеччині
Про це повідомили у 7 корпусі ДШВ. За словами українських військових, противник намагався скористатися погодними умовами — туманом і мрякою — для прихованого переміщення.
Однак ці спроби були зірвані: ворожі цілі знищували ще на підходах до позицій.
За попередніми даними, у районі Гришиного було ліквідовано офіцера ротного рівня. Це призвело до дезорганізації російських підрозділів і зниження їхніх бойових можливостей.
Водночас самі російські військові, за даними української сторони, скаржаться на труднощі із заходом до населеного пункту та подальшим просуванням у його межах.
Окрім цього, у підрозділах противника спостерігається дефіцит води та їжі, що додатково ускладнює їхнє становище на цій ділянці фронту.