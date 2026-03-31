«Дєло дрянь»: нова скандальна заява Гіркіна про фронт

Ігор Гіркін знову виступив із різкою критикою ситуації в армії РФ, заявивши про системні проблеми на фронті та в управлінні військами.

Гіркін критикує армію рф та систему управління

За його словами, обмеження доступу до інформації, зокрема можливе блокування Telegram, може бути спрямоване на створення ілюзії стабільності в країні. Він зазначає, що відсутність незалежних джерел інформації дозволить владі приховувати реальний стан справ.

Водночас Гіркін підкреслює, що такі дії можуть мати серйозні наслідки, зокрема для зв’язку на фронті, який залишається критично важливим для військових.

Він також заявив про виснаження армії через постійні лобові атаки та недостатнє поповнення особового складу.

Окремо Гіркін розкритикував ситуацію навколо Куп’янська, зазначивши, що тривалі бойові дії за місто завершилися його швидкою втратою, що, за його словами, свідчить про проблеми в командуванні.

Також він звернув увагу на труднощі з деблокуванням оточених підрозділів, які тривалий час залишаються без належної підтримки.

За його оцінкою, усе це свідчить про загальний кризовий стан армії РФ.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Марʼяна Безугла виступила з критикою на адресу журналіста Карп’яка, який після мобілізації до ДШВ почав працювати речником.

За її словами, після проходження базової військової підготовки він не потрапив безпосередньо до бойового підрозділу, а обійняв комунікаційну посаду. Сам Карп’як пояснює, що армія потребує цивільні навички, а його журналістський досвід допомагає у комунікації, рекрутингу і залученню донатити. Однак Безугла вважає, що така ситуація є прикладом "зручної" моделі служби, коли після мобілізація людина швидко опиняється на безпечній посаді.

