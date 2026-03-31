Ткачова Марія
Игорь Гиркин снова выступил с резкой критикой ситуации в армии РФ, заявив о системных проблемах на фронте и в управлении войсками.
Гиркин критикует армию РФ и систему управления
По его словам, ограничение доступа к информации, в частности возможное блокирование Telegram, может быть направлено на создание иллюзии стабильности в стране. Он отмечает, что отсутствие независимых источников информации позволит властям скрывать реальное положение дел.
В то же время Гиркин подчеркивает, что такие действия могут иметь серьезные последствия, в частности для связи на фронте, которая остается критически важным для военных.
Он также заявил о истощении армии из-за постоянных лобовых атак и недостаточного пополнения личного состава.
Отдельно Гиркин подверг критике ситуацию вокруг Купянска, отметив, что длительные боевые действия за город завершились его быстрой потерей, что, по его словам, свидетельствует о проблемах в командовании.
Также он обратил внимание на трудности с деблокированием окруженных подразделений, длительно остающихся без надлежащей поддержки.
По его оценке, все это свидетельствует об общем кризисном положении армии РФ.