Война с Россией «Дело дрянь»: новое скандальное заявление Гиркина о фронте
«Дело дрянь»: новое скандальное заявление Гиркина о фронте

Игорь Гиркин снова резко раскритиковал ситуацию в армии РФ, заявив о серьезных проблемах на фронте и в системе управления

31 марта 2026, 20:46
Ткачова Марія

Игорь Гиркин снова выступил с резкой критикой ситуации в армии РФ, заявив о системных проблемах на фронте и в управлении войсками.

«Дело дрянь»: новое скандальное заявление Гиркина о фронте

Гиркин критикует армию РФ и систему управления

По его словам, ограничение доступа к информации, в частности возможное блокирование Telegram, может быть направлено на создание иллюзии стабильности в стране. Он отмечает, что отсутствие независимых источников информации позволит властям скрывать реальное положение дел.

В то же время Гиркин подчеркивает, что такие действия могут иметь серьезные последствия, в частности для связи на фронте, которая остается критически важным для военных.

Он также заявил о истощении армии из-за постоянных лобовых атак и недостаточного пополнения личного состава.

Отдельно Гиркин подверг критике ситуацию вокруг Купянска, отметив, что длительные боевые действия за город завершились его быстрой потерей, что, по его словам, свидетельствует о проблемах в командовании.

Также он обратил внимание на трудности с деблокированием окруженных подразделений, длительно остающихся без надлежащей поддержки.

По его оценке, все это свидетельствует об общем кризисном положении армии РФ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Марьяна Безугла выступила с критикой в адрес журналиста Карпьяка, который после мобилизации в ДШУ начал работать спикером.
По ее словам, после прохождения базовой военной подготовки он не попал непосредственно в боевое подразделение, а занял коммуникационную должность. Сам Карпьяк объясняет, что армия нуждается в гражданских навыках, а его журналистский опыт помогает в коммуникации, рекрутинге и привлечении донатить. Однако Безугла считает, что такая ситуация является примером удобной модели службы, когда после мобилизации человек быстро оказывается на безопасной должности.



Источник: https://t.me/volodymyrzolkin/23262
