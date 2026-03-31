Скандал через службу у ДШВ: заява Безуглої викликала резонанс
Скандал через службу у ДШВ: заява Безуглої викликала резонанс

Марʼяна Безугла розкритикувала журналіста Карп’яка через його службу у ДШВ та подальшу роботу речником

31 березня 2026, 20:31
Марʼяна Безугла виступила з критикою на адресу журналіста Карп’яка, який після мобілізації до ДШВ почав працювати речником.

Марʼяна Безугла про журналіста Карпʼяка

За її словами, після проходження базової військової підготовки він не потрапив безпосередньо до бойового підрозділу, а обійняв комунікаційну посаду.

Сам Карп’як пояснює, що армія потребує цивільні навички, а його журналістський досвід допомагає у комунікації, рекрутингу і залученню донатити.

Однак Безугла вважає, що така ситуація є прикладом "зручної" моделі служби, коли після мобілізація людина швидко опиняється на безпечній посаді.

Вона також заявляє, що подібна діяльність пов’язана з інформаційною підтримкою і створення контенту, який, на її думку, виконує пропагандистська функція.

Крім цього, Безугла зазначає, що публічна критика мобілізації може викликати дискусії, але її не можна підміняти інформаційній кампанії.

Заява викликала резонанс у мережі та знову підняла питання про роль медійників у війську та баланс між бойовою службою і комунікаційною роботою.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російський Z-блогер Філатов різко розкритикував командування армії РФ, заявивши про системні проблеми в управлінні та відсутність якісних змін за роки війни.

За його словами, на початку повномасштабних бойових дій до армії заходили молоді, мотивовані військові з хорошою фізичною підготовкою, однак без бойового досвіду. При цьому керівництво, як він зазначає, виявилося неготовим до сучасної війни. Філатов стверджує, що за кілька років війни частина військових із нижчих ланок, які вижили, змогли зайняти командні посади на рівні батальйонів. Водночас вище керівництво, за його оцінкою, не зазнало суттєвих змін, попри втрати особового складу.



Джерело: https://t.me/marybezuhla/6242
