Главная Новости Общество Скандалы Скандал из-за службы в ДШВ: заявление Безуглой вызвало резонанс
Скандал из-за службы в ДШВ: заявление Безуглой вызвало резонанс

Марьяна Безугла раскритиковала журналиста Карпьяка из-за его службы в ДШВ и дальнейшей работы представителем

31 марта 2026, 20:31
Ткачова Марія

Марьяна Безуглая выступила с критикой в адрес журналиста Карпьяка, который после мобилизации в ДШВ начал работать спикером.

Скандал из-за службы в ДШВ: заявление Безуглой вызвало резонанс

Марьяна Безуглая о журналисте Карпьяке

По ее словам, после прохождения базовой военной подготовки он не попал непосредственно в боевое подразделение, а занял коммуникационную должность.

Сам Карпьяк объясняет, что армия нуждается в гражданских навыках, а его журналистский опыт помогает в коммуникации, рекрутинге и привлечении донатить.

Однако Безугла считает, что такая ситуация является примером удобной модели службы, когда после мобилизации человек быстро оказывается на безопасной должности.

Она также заявляет, что подобная деятельность связана с информационной поддержкой и созданием контента, который, по ее мнению, выполняет пропагандистская функция.

Кроме того, Безугла отмечает, что публичная критика мобилизации может вызвать дискуссии, но ее нельзя подменять информационной кампании.

Заявление вызвало резонанс в сети и вновь подняло вопрос о роли медийщиков в армии и балансе между боевой службой и коммуникационной работой.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский Z-блогер Филатов резко раскритиковал командование армии РФ, заявив о системных проблемах в управлении и отсутствии качественных изменений за годы войны.

По его словам, в начале полномасштабных боевых действий в армию заходили молодые, мотивированные военные с хорошей физической подготовкой, но без боевого опыта. При этом руководство, как он отмечает, оказалось не готово к современной войне. Филатов утверждает, что за несколько лет войны часть выживших военных из низших звеньев смогли занять командные должности на уровне батальонов. В то же время высшее руководство, по его оценке, не претерпело существенных изменений, несмотря на потери личного состава.



Источник: https://t.me/marybezuhla/6242
