Скандал из-за службы в ДШВ: заявление Безуглой вызвало резонанс

Марьяна Безуглая выступила с критикой в адрес журналиста Карпьяка, который после мобилизации в ДШВ начал работать спикером.

Марьяна Безуглая о журналисте Карпьяке

По ее словам, после прохождения базовой военной подготовки он не попал непосредственно в боевое подразделение, а занял коммуникационную должность.

Сам Карпьяк объясняет, что армия нуждается в гражданских навыках, а его журналистский опыт помогает в коммуникации, рекрутинге и привлечении донатить.

Однако Безугла считает, что такая ситуация является примером удобной модели службы, когда после мобилизации человек быстро оказывается на безопасной должности.

Она также заявляет, что подобная деятельность связана с информационной поддержкой и созданием контента, который, по ее мнению, выполняет пропагандистская функция.

Кроме того, Безугла отмечает, что публичная критика мобилизации может вызвать дискуссии, но ее нельзя подменять информационной кампании.

Заявление вызвало резонанс в сети и вновь подняло вопрос о роли медийщиков в армии и балансе между боевой службой и коммуникационной работой.

