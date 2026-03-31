«Не витягують війну»: командування рф під вогнем критики

Російський Z-блогер Філатов різко розкритикував командування армії РФ, заявивши про системні проблеми в управлінні та відсутність якісних змін за роки війни.

За його словами, на початку повномасштабних бойових дій до армії заходили молоді, мотивовані військові з хорошою фізичною підготовкою, однак без бойового досвіду. При цьому керівництво, як він зазначає, виявилося неготовим до сучасної війни.

Філатов стверджує, що за кілька років війни частина військових із нижчих ланок, які вижили, змогли зайняти командні посади на рівні батальйонів. Водночас вище керівництво, за його оцінкою, не зазнало суттєвих змін, попри втрати особового складу.

Він також заявив, що в армії РФ просуваються не найефективніші, а зручні для керівництва люди, тоді як досвідчені військові часто гинуть або вибувають через поранення.

У результаті, за його словами, система управління не демонструє якісного розвитку і не відповідає вимогам сучасної війни.

Ця заява вкотре свідчить про наявність критики та невдоволення всередині російського інформаційного простору щодо стану армії РФ.

