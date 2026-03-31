logo_ukra

BTC/USD

67941

ETH/USD

2073.51

USD/UAH

43.8

EUR/UAH

50.31

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Війна з Росією «Не витягують війну»: командування рф під вогнем критики
commentss НОВИНИ Всі новини

«Не витягують війну»: командування рф під вогнем критики

Російський Z-блогер заявив про провал командування армії РФ і відсутність змін за роки війни

31 березня 2026, 01:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Російський Z-блогер Філатов різко розкритикував командування армії РФ, заявивши про системні проблеми в управлінні та відсутність якісних змін за роки війни.

Росіяни критикують командування рф

За його словами, на початку повномасштабних бойових дій до армії заходили молоді, мотивовані військові з хорошою фізичною підготовкою, однак без бойового досвіду. При цьому керівництво, як він зазначає, виявилося неготовим до сучасної війни.

Філатов стверджує, що за кілька років війни частина військових із нижчих ланок, які вижили, змогли зайняти командні посади на рівні батальйонів. Водночас вище керівництво, за його оцінкою, не зазнало суттєвих змін, попри втрати особового складу.

Він також заявив, що в армії РФ просуваються не найефективніші, а зручні для керівництва люди, тоді як досвідчені військові часто гинуть або вибувають через поранення.

У результаті, за його словами, система управління не демонструє якісного розвитку і не відповідає вимогам сучасної війни.

Ця заява вкотре свідчить про наявність критики та невдоволення всередині російського інформаційного простору щодо стану армії РФ.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Росії розгорівся скандал після заяви глави Ростелекома Михайло Осеевский, який заявив, що WhatsApp "вже помер", а Telegram нібито може припинити роботу найближчим часом.
На цьому тлі він наголосив, що розвиток вітчизняних сервісів є достатнім і ситуація залишається під контролем. Ці слова викликали різку реакцію навіть серед проросійських блогерів. Зокрема, Анастасия Кашеварова публічно розкритикувала таку позицію, заявивши, що подібні рішення негативно впливають на різні сфери життя.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини