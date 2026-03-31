Резонансна заява про інтернет в Росії викликала скандал серед росіян

У Росії розгорівся скандал після заяви глави Ростелекома Михайло Осеевский, який заявив, що WhatsApp "вже помер", а Telegram нібито може припинити роботу найближчим часом.

Росіяни в істериці через відключення інтернету

На цьому тлі він наголосив, що розвиток вітчизняних сервісів є достатнім і ситуація залишається під контролем.

Ці слова викликали різку реакцію навіть серед проросійських блогерів. Зокрема, Анастасия Кашеварова публічно розкритикувала таку позицію, заявивши, що подібні рішення негативно впливають на різні сфери життя.

Вона зазначила, що обмеження доступу до популярних платформ вже ускладнює роботу малого і середнього бізнесу, волонтерських ініціатив та комунікацію, зокрема й у військовій сфері.

Також пролунала критика щодо примусового просування російських альтернатив, які, за її словами, не мають достатньої конкурентності, а отже — не забезпечують належного розвитку.

Окремо вона звернула увагу на падіння довіри до влади та проблеми з комунікацією всередині країни, які, на її думку, лише загострюються через подібну політику.

Таким чином, навіть серед прихильників російської влади дедалі частіше з’являється критика рішень, пов’язаних із обмеженням інтернету та цифрових сервісів.

