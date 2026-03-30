Баланс на крові: нові дані розвідки

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Російська армія щомісяця рекрутує приблизно стільки ж військових, скільки втрачає на полі бою. Йдеться про 30–40 тисяч осіб, що дозволяє їй підтримувати чисельність без оголошення загальної мобілізації.
Втрати армії рф на війні проти України
Про це повідомив представник ГУР МО України Андрій Черняк у коментарі для Радіо Свобода.
За його словами, поповнення особового складу відбувається переважно за рахунок контрактників, яких стимулюють значними фінансовими виплатами. Розміри цих виплат відрізняються залежно від регіону, а місцева влада фактично конкурує між собою, пропонуючи вигідніші умови.
Водночас рівень втрат російської армії залишається високим і фактично дорівнює кількості новобранців. Такий баланс дозволяє РФ продовжувати війну, але обмежує її можливості для масштабних проривів на фронті.
У ГУР зазначають, що наразі немає ознак зменшення мобілізаційного ресурсу Росії. Влада, за оцінками розвідки, і надалі створюватиме умови, за яких громадяни будуть змушені підписувати контракти.
Таким чином, російська армія продовжує утримувати свою чисельність за рахунок постійного поповнення, попри значні втрати на фронті.