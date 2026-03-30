Баланс на крові: нові дані розвідки

Російська армія щомісяця рекрутує приблизно стільки ж військових, скільки втрачає на полі бою. Йдеться про 30–40 тисяч осіб, що дозволяє їй підтримувати чисельність без оголошення загальної мобілізації.

Втрати армії рф на війні проти України

Про це повідомив представник ГУР МО України Андрій Черняк у коментарі для Радіо Свобода.

За його словами, поповнення особового складу відбувається переважно за рахунок контрактників, яких стимулюють значними фінансовими виплатами. Розміри цих виплат відрізняються залежно від регіону, а місцева влада фактично конкурує між собою, пропонуючи вигідніші умови.

Водночас рівень втрат російської армії залишається високим і фактично дорівнює кількості новобранців. Такий баланс дозволяє РФ продовжувати війну, але обмежує її можливості для масштабних проривів на фронті.

У ГУР зазначають, що наразі немає ознак зменшення мобілізаційного ресурсу Росії. Влада, за оцінками розвідки, і надалі створюватиме умови, за яких громадяни будуть змушені підписувати контракти.

Таким чином, російська армія продовжує утримувати свою чисельність за рахунок постійного поповнення, попри значні втрати на фронті.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що р осійський військовослужбовець Олександр Михайлов заявив про тортури, побиття та корупцію у своєму підрозділі, а також про загрозу життю з боку командування.

За його словами, у 36-й окремій мотострілецькій бригаді його неодноразово били та змушували передавати гроші командирам. Він стверджує, що за відмову його катували протягом двох діб, застосовуючи фізичне насильство та електричний струм. Також військовий заявив, що після поранення його не направили до госпіталю, а під тиском змусили написати пояснення, ніби травму він отримав самостійно. Михайлов повідомив, що володіє інформацією про корупційні схеми у підрозділі, зокрема про привласнення коштів, відправлення непридатних військових на передову та випадки так званих "обнулень".

